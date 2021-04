Mercati rionali, i municipi bacchettano il Comune: per il rilancio serve il supporto del Campidoglio

Puntare sulla somministrazione e sugli incentivi allo svolgimento di attività culturali ed aggregative. Per il rilancio dei mercati rionali, bisogna mettere in campo una serie di azioni. Molte di queste, però, necessitano della collaborazione del Campidoglio.

Le testimonianze dei municipi

“Ci sono molte postazioni che non si riesce ad assegnare per la scarsa appetibilità dei vari mercati” hanno ricordato nel corso della commissione Commercio che si è svolta il 6 aprile, l’assessora Daniela Giuliano (XV Municipio) e l'assessore Piero Accoto (VII Municipio). Non solo. “Si registrano anche delle difficoltà a persuadere i presidenti delle AGS - le associazioni di gestione che hanno in gestione i mercati rionali - ad organizzare iniziative che vadano anche oltre il classico orario” ha segnalato l'assessore del Municipio VII, uno dei territori più attivi nel rilancio dei mercati.

Una resistenza

Puntare su un'offerta di tipo non tradizionale, per il rilancio dei mercati, è una strada che fatica ad imporsi.“C’è una vecchia guardia, tra gli esercenti, che mostra maggiori resistenze perchè vede il mercato essenzialmente come luogo di commercio che apre alle cinque e chiude per pranzo - ha convenuto il consigliere capitolino Francesco Ardu (M5s) - Ma ci sono anche esercenti che sarebbero disposti a puntare su eventi e somministrazioni”.Sembrano tuttavia non essere la maggioranza. E questo, è stato rilevato, rischia di inficiare l’organizzazione di eventi a cui poi finiscono per aderire pochi banchi.

Il contributo della Regione

Cosa fare quindi per rilanciare le attività? Dalla Regione sono stati messi a bando 4 milioni che, le amministrazioni comunali, possono chiedere di attivare anche per l’innovazione e la promozione dei mercati. Con contributi, anche al 100% dei costi previsti, fino ad un massimo di 200mila euro a contributo. Serve però anche l’intervento del Comune come, nella commissione commercio del 6 aprile, è stato espressamente richiesto.

Gli incentivi per la promozione

“Bisogna fornire degli incentivi. L'assessore Cafarotti aveva destinato delle piccole somme al rilancio dei mercati rionali” ha ricordato il vicepresidente ed assessore al Commercio del Municipio VIII Leslie Capone “ma volendo si può pensare anche di promuovere le iniziative socio culturali che si svolgono al loro interno, senza spendere un euro di fondi pubblici”. Per riuscirvi, occorre però modificare la convenzione che il Comune, tramite i suoi dipartimenti, ha sottoscritto con le associazioni di gestione dei servizi.

Una convenzione da modificare

Le AGS si occupano di sottoscrivere le assicurazioni, di garantire la guardiania, la pulizia e la manutenzione ordinaria. A fronte delle spese sostenute per garantire i loro servizi, ottengono la decurtazione d’una parte dei canoni che devono versare ai comuni per esercitare le loro attività. “Basterebbe inserire tra le spese anche quelle relative alla promozione” ha suggerito Capone. Per farlo però “serve la collaborazione del Campidoglio ed in particolare della giunta Raggi che deve modificare, con un apposito atto, la convenzione” ha ribadito il vicepresidente del Municipio VIII. Una soluzione pratica che, insieme agli incentivi relativi alle attività di somministrazione, potrebbe portare nuovi clienti. E quindi nuova linfa per attività, molte anche dal glorioso passato, che oggi hanno un disperato bisogno di rinnovarsi.