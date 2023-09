Mercati rionali, il rilancio passa per una nuova convenzione ma è ancora tutta da scrivere

Il 31 dicembre 2023 scade la convenzione sottoscritta, durante la precedente consiliatura, dalle associazioni di gestione dei servizi (Ags): le realtà che si prendono cura dei mercati rionali.

Campidoglio al lavoro per la nuova convenzione

La scadenza è vicina e l’amministrazione, per non arrivare tardi all’atteso appuntamento, ha convocato una commissione commercio: la terza da quando si è insediata la maggioranza di Gualtieri. L’obiettivo è di rilanciare i mercati, restituendo linfa alle strutture che hanno troppe saracinesche abbassate, a quelle che non hanno ancora provveduto ad attivare servizi di somministrazione ed alle realtà che faticano a garantire un’adeguata manutenzione con le risorse a disposizione.

Andare oltre lo scomputo delle osp

“E’ impensabile pensare ad un solo modello per risolvere problemi molto differenti perché, i mercati, presentano tra loro molte diversità” ha premesso il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni. Posto quindi che un “modello perfetto” non esiste, cosa bisogna fare per puntare al rilancio? Intanto “pensare che lo scomputo dei canoni legati all’occupazione di suolo pubblico, da solo, non basterà mai” ha commentato Alemanni. E’ oggi però quella la principale leva cui si ricorre per chiedere alle Ags di prendersi cura dei mercati, cosa che comporta la loro pulizia, ad esempio, e la sorveglianza. In realtà però, le condizioni di queste strutture sono tali che, la solo manutenzione ordinaria, non è sufficiente.

Il tema delle manutenzioni

Il motivo per cui lo scomputo del canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) non è sufficiente, è legato spesso alle condizioni del mercato. “In media, facendo una stima al ribasso, servono 6/700mila euro di manutenzione straordinaria per ogni mercato. E sono fondi che dovrebbe mettere il comune – ha spiegato Alemanni – se noi provvedessimo a stanziare queste somme, da moltiplicare per gli oltre 50 mercati coperti, allora poi avremmo delle strutture perfette da consegnare agli operatori, che dovrebbero occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione”. Ma è una situazione ideale, puramente accademica. Nella realtà quei fondi non ci sono e pertanto, fare i conti con la realtà, significa tenere conto che ci sono mercati in buone condizioni, ai quali occorre garantire solo la pulizia e la sorveglianza, ed altri decisamente meno.

Il decentramento a metà

A complicare la condizione attuale, hanno segnalato i presidenti delle Ags intervenuti nella seduta di commissione, è la sovrapposizione tra i vari livelli dell’amministrazione. Dal qualche anno infatti la gestione dei mercati è passata ai municipi “ma per i casi di morosità, ad esempio” ha spiegato Valter Papetti, presidente dell’Ags Laurentino, “bisogna ancora fare riferimento al dipartimento”. Il decentramento, poi, non ha funzionato ovunque nello stesso modo. “Dal 2018 c’è la possibilità di effettuare le somministrazioni ma i bandi spesso non vengono effettuati dai municipi o spesso sono contraddittori” ha aggiunto Papetti.

Gli obiettivi dell'assessorato al commercio

Sulla necessità di fare dei bandi si è mostrata d’accordo anche l’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli perchè “le postazioni rimaste libere sono un problema, sia dal punto di vista dell’attrattività del mercato, che della sua gestione economica” poiché è chiaro che, con pochi operatori, sono anche scarsi i canoni che si possono scomputare in favore delle Ags. Lucarelli si è detta d’accordo anche nel fare “un piano mercati” richiesto in commissione dal rappresentante di Confartigianato Roma “ma arriveranno dopo i piani del commercio a cui stanno lavorando i municipi che saranno pronti per settembre”.

Non ultimo, l’assessora ha riconosciuto la necessità di provvedere a fotografare le condizioni di ciascun mercato, condizione essenziale per arrivare alla stesura di una nuova convenzione. Quando? Teoricamente entro la fine dell’anno. “L’obiettivo è di arrivarci con un percorso partecipato, in modo che possa essere firmata da tutti”ha chiarito Lucarelli. Quella che va a scadenza il prossimo dicembre, è stato ricordato da Papetti, è stata firmata solo dalla metà delle Ags. Segno che, sin dall’inizio, lo scetticismo è stato tanto.