Nelle mense universitarie si scommette sul km0: arrivano i prodotti della filiera laziale

Cibo a chilometro zero nelle mense universitarie di via Cesare De Lollis, di via delle Sette Sale, di via Cambridge e di via De Dominicis. Per tutto il mese di febbraio gli studenti troveranno piatti preparati esclusivamente con prodotti coltivati ed allevati nel territorio regionale.

L’iniziativa “il mese del Lazio”, realizzata dalla sinergia messa in campo da Disco Lazio, la regione e l’Arsial, è stata presentata nella mattinata del 1 febbraio in via De Lollis. “È solo l'inizio di un percorso di promozione del prodotto che continueremo a portare avanti” ha premesso il neo commissario straordinario dell’Arsial Massimiliano Raffa. L’agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio, ha spiegato Raffa, “non solo promuove, ma produce prodotti, con la sua presenza nelle aziende agricole”.

Un'iniziativa per valorizzare il made in Lazio

“Nel corso degli anni questa agenzia non ha avuto l'attenzione che meritava. Oggi, con la nomina di un manager e un'attenzione al bilancio, abbiamo la possibilità di fare anche ricerca e innovazione. Ma la nostra vocazione principale resta la promozione del prodotto” ha chiarito Raffa. Il modo per riuscire a far conoscere il “made in Lazio” è quello di “incrementare la partecipazione alle fiere e vogliamo farlo in maniera più qualificata”. Un’azione condotta su un doppio binario, “per fare in modo che gli agricoltori del Lazio possano non solo raccontate la loro storia ma anche avere maggiori rendimenti”.

L’iniziativa messa in campo con la Disco, quindi, diventa “un'importante opportunità per valorizzare i nostri prodotti” ha riconosciuto l’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini. Ed infatti il progetto, ha sottolineato anche Giorgio Ciardi, commissario della Disco Lazio, “è importante perché in queste mense ospitiamo giornalmente tanti ragazzi che vengono da altre regioni d'Italia e da altre parti del mondo, e noi dobbiamo fare conoscere a 360 gradi ciò che offre il territorio regionale”.

Le conseguenze dell'alimentazione sulla salute

Non c’è solo l’intenzione di far conoscere le eccellenze e le tipicità della produzione agroalimentare del Lazio, dietro quest’iniziativa. Com’è stato ricordato da Giuseppe Schiboni, assessore all’università, l’alimentazione ha importati ricadute anche sulla salute. “Oggi si mangia velocemente, si mangia male” e “l’aumento dei disordini alimentari comporta a cascata tutta una serie di alterazioni della salute: quando si mangia male si accede di più alla sanità”.

Anche per questo “è importante mangiare alimenti sani” così com’è importante “fare una pausa, mangiare insieme, vivere un momento della giornata che aumenta la socialità, un valore aggiunto inestimabile”. Ed è per tutte queste ragioni che “anche se i prodotti locali possono costare di più” ha concluso l’assessore Schiboni “questa best practice va sostenuta e speriamo che l’utilizzo dei prodotti a kmzero, nelle mense, diventi una politica strutturata”. Vale per le università ma anche per le scuole.