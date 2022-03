Mense scolastiche nel caos, il Campidoglio: “Pronti a tutelare lavoratori”

Carichi di lavoro aumentati, carenza di personale, salari ridotti e incertezza sul futuro. Il maxi cambio di appalto ha gettato nel caos le mense scolastiche di Roma così ieri cuoche e addette mensa hanno scioperato lasciando fornelli spenti e cucine vuote. Dai nidi alle medie, passando per scuole dell’infanzia ed elementari i bambini si sono dovuti accontentare del “cestino freddo” e in molte scuole della Capitale non sono mancati i disagi.

Mense scolastiche, lo sciopero di cuoche e addette

Una protesta, quelle delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense scolastiche, che, dopo una lunga serie di appelli e ultimatum dei sindacati ad aziende e Comune, si è riversata in Piazza del Campidoglio. Sotto accusa “le pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro” seguite dal cambio delle società che si sono aggiudicate l’appalto comunale. Niente rispetto della clausola sociale, ricorso ai subappalti non previsti dal capitolato di gara con i lavoratori che così perdono tutele e diritti pregressi. Le situazioni più critiche quelle del Lotto 9, ossia le scuole del Municipio XIV, e del Lotto 7, in IV.

“Le lavoratrici e i lavoratori da due mesi subiscono perdite di salario in una situazione di assoluta incertezza sull'applicazione del capitolato di gara, in particolare in merito agli organici. Le condizioni di usura degli impianti e i servizi aggiuntivi richiesti, poi, contribuiscono al peggioramento delle condizioni di lavoro” - hanno sottolineato i sindacati chiedendo al Comune di aprire una cabina di regia che possa governare l’appalto e dare certezze a cuoche e addette mensa che, a pochi mesi dalla riapertura delle scuole, sono già “stremate”.

Mense scolastiche, il Campidoglio: “Al lavoro per tutelare lavoratori”

Il Campidoglio si è detto disponibile a giocare il ruolo di stazione appaltante fino in fondo e dunque a verificare il regolare svolgimento del servizio e la tutela dei diritti dei lavoratori nel rispetto del contratto di appalto. “Con loro - ha fatto sapere l’Assessora alla Scuola, Lavoro, Formazione, Claudia Pratelli - abbiamo già predisposto un canale di comunicazione diretta con Roma Capitale utile ad agevolare la segnalazione di eventuali anomalie e irregolarità.”

Lavoratrici in sciopero: disagi nelle mense scolastiche di Roma

“Voglio inoltre porre l’attenzione su un aspetto che ritengo di fondamentale importanza: sappiamo che in occasione dello sciopero del servizio di ristorazione scolastica avvenuto oggi si sono verificate gravi inadempienze da parte di alcune ditte responsabili del servizio. A fronte di quanto accaduto l’amministrazione comunale - ha proseguito l’assessora - ha proceduto immediatamente alla convocazione delle ditte dei lotti coinvolti, a verificare l’entità dei disagi arrecati e a valutare tutte le eventuali sanzioni. E’ bene chiarire fin da subito che in nessun caso è tollerabile il verificarsi di situazioni simili a quelle che sono state segnalate da alcune scuole questa mattina. In questo senso la serietà delle ditte erogatrici del servizio è condizione imprescindibile per lavorare con Roma Capitale.”