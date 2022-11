Dalle mense scolastiche in rivolta l'ultimatum al Campidoglio

“Roma Capitale intervenga sulle aziende o riparte la mobilitazione”. È l’ultimatum dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs al Comune sulla disastrosa situazione delle mense scolastiche di Roma.

Le mense scolastiche di Roma verso la protesta

“Il mega appalto che garantisce il servizio per scuole comunali e statali, nidi, sezioni ponte e scuole dell’infanzia, è stato pensato come un modello avanzato, che unisse sostenibilità ambientale e qualità, biologico e chilometro zero. Ma quel progetto, per quanto condivisibile, non è stato accompagnato da investimenti e si scontra oggi con le difficoltà dovute a cucine e strumenti di lavoro non sempre all’altezza della sfida, traducendosi troppo spesso in un aumento dei carichi ed in un peggioramento delle condizioni di lavoro, quando non in vere e proprie carenze sul fronte della tutela della salute e della sicurezza. Oggi le lavoratrici e i lavoratori subiscono il peso di quelle scelte”.

Cuoche e addette mense “allo stremo”

Si perché cuoche e addette mense sono allo stremo: costrette a destreggiarsi tra forni che non funzionano, cappe che non aspirano, scalda vivande che stentano a partire. In alcune strutture manca addirittura l’acqua calda “così - raccontano alcune lavoratrici a RomaToday - siamo costrette a stare buona parte della mattinata con le mani sotto l’acqua gelata per pulire verdure o scongelare il pesce richiesto per preparare i pasti”. Ci sono poi le difficoltà legate alle doppie merende, a centinaia di spremute da fare con spremiagrumi non idonei alla quantità e quella pratica ad alto rischio con i bollitori da tirare su a mano con dentro anche 70-80kg di pasta. Che dire poi delle lavastoviglie mal funzionanti che obbligano le addette a lavare più e più volte i piatti, dopo la pandemia tornati “al coccio”.

Da qui la richiesta dei sindacati a Roma Capitale affinché convochi urgentemente un confronto realistico ed effettui interventi manutentivi straordinari.

L’ultimatum dei sindacati al Comune

“Gli addetti e le addette denunciano da anni l’inadeguatezza e l’obsolescenza degli ambienti e degli strumenti di lavoro in dotazione, su cui si sono stratificate inefficienze. Dopo la fase pandemica, poi, la reintroduzione delle stoviglie in ceramica non ha fatto che peggiorare condizioni già complicate. La giusta pretesa di sostenibilità ambientale del servizio, con l’abbandono del cosiddetto ‘cartoplastico’, non sempre si concilia con lo stato i cui versano alcuni lavaggi. Come i menù, che prevedono migliorie e servizi aggiuntivi rispetto al passato, ma a parità di organici, quando non a organici ridotti” - incalzano i sindacati.

“Il servizio di ristorazione per i bambini e i ragazzi delle scuole, l’educazione alimentare, sono un pezzo fondamentale del percorso educativo. Siamo stati i primi a dirlo anche nelle piazze, quando questo servizio veniva messo a repentaglio. È giusto che la Capitale ambisca ad offrirlo nel migliore dei modi possibili. Ma la qualità – concludono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - non può essere garantita solo dalle braccia delle lavoratrici e dei lavoratori”.