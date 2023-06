Case popolari e studentati, parte il censimento "fai da te". Zevi chiede aiuto a municipi e cittadini

Scuole abbandonate, ex fabbriche, uffici privati svuotati e mai rimessi in affitto, palazzine finite di costruire ma non messe in vendita, ex alberghi. Di immobili vuoti, abbandonati, oggetto di vandalismo e occupazioni ce ne sono a centinaia sul territorio di Roma e non tutti sono noti all'amministrazione. Per questo, oltre al censimento del patrimonio pubblico (che durerà almeno due anni ed è stato finanziato con 5 milioni di euro), il Campidoglio ha deciso di lanciarne uno "fai da te". Con una memoria di giunta approvata il 21 giugno Zevi e Gualtieri chiedono a municipi e cittadinanza attiva di segnalare immobili, senza specificare se pubblici o privati, abbandonati.

L'idea del Comune per creare case popolari e studentati

Lo scopo è chiaro: conoscere ciò che non si conosce, capire se è ristrutturabile e convertibile per affrontare l'emergenza abitativa. Non solo quella delle famiglie in affitto e sotto sfratto, gli occupanti, quelli che aspettano una casa popolare da oltre vent'anni e vivono negli ex residence tra topi, blatte, infiltrazioni e rischio incendi ogni giorno. Anche quella di studentesse e studenti fuori sede con redditi bassi, impossibilitati a pagare fino a 600 o 700 euro per una stanza, bollette escluse, per avere il diritto di studiare in una delle università pubbliche della Capitale.

Cittadini e municipi entro il 30 settembre possono segnalare spazi vuoti

Il 21 giugno, quindi, l'assessore alle politiche abitative e al patrimonio Tobia Zevi ha presentato una memoria di giunta nella quale si dà mandato al dipartimento per la valorizzazione del patrimonio di accogliere tutte le segnalazioni che, entro il 30 settembre, dovessero arrivare da parte dei municipi ma anche della "cittadinanza attiva". Un documento che non a caso arriva dopo la breve occupazione dell'ex istituto professionale di Rebibbia, durata meno di 10 ore da parte dei movimenti per il diritto alla casa. Un edificio ancora in buone condizioni, pieno di strumenti e materiale scolastico, banchi, sedie e armadi, chiuso 12 anni fa.

Il progetto "Student R(h)ome" del Campidoglio

Ma non finisce qui. Sempre il 21 giugno un'altra memoria è dedicata all'ampliamento della proposta di alloggi per studenti. Le proteste alla Sapienza contro il caro affitti, ma anche a Tor Vergata e in tutta Italia hanno fatto emergere un fatto già ampiamente noto, ma che non era ancora stato affrontato: ci sono più studenti che alloggi. A Roma i prezzi di una stanza sono arrivati a cifre folli, che molti non possono più sostenere. Per questo il Campidoglio ha lanciato il progetto "Student R(h)ome", tramite il quale partecipare all'avviso pubblico di Invimit SGR per creare alloggi dedicati agli studenti fuori sede. "Il Comune si rende disponibile a partecipare a tutti i tavoli interistituzionali - si legge nella memoria - per ampliare l'offerta di studentati, dialogando con soggetti sia pubblici sia privati e mettendo a disposizione immobili di sua proprietà". E chissà che non entri in gioco anche il Vicariato, che pochi giorni fa ha lanciato un appello all'amministrazione mettendo a disposizione anche i suoi beni immobili per l'emergenza abitativa.