La Lega riscrive lo spot del PD con il caso Ruberti: "Ti inginocchi o ti sparo, scegli"

La campagna elettorale prosegue sui social a colpi di meme e battute che coinvolgono i big di partito. E tra i temi su cui ironizzare finisce anche il caso Ruberti, trasformato in slogan da sfruttare per attaccare l'avversario. Su Twitter compare la frase 'In ginocchio o ti sparo' pronunciata dall'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma nel video che gli è costato le dimissioni, affiancata alla foto del segretario dem, Enrico Letta e il claim del Pd, 'Scegli'.

A firmare la parodia è la Lega di Matteo Salvini. Una risposta quella del leader di destra ai manifesti del Pd con gli slogan in rosso e nero, separati tra la posizione del centrosinistra e quella dei rivali su vari temi, a partire dalla politica estera (Con Putin/Con l'Europa. Scegli). Ironia che è stata utilizzata dallo stesso Partito Democratico per commentare un altro meme comparso in rete, una card che propone la scelta culinaria sulla pasta all'amatriciana, tipico piatto della tradizione romana: 'Con la pancetta/Con il guanciale. Scegli'. E la risposta del segretario dem che non ha dubbi: "Guanciale tutta la vita".

La destra contro Zingaretti

Ma tornando a Ruberti, il caso sta agitando l'opposizione. In Campidoglio il presidente della commissione Trasparenza Andrea De Priamo (FdI) ha chiesto di convocare il sindaco per chiarimenti. Mentre in Regione i meloniani si rivolgano al presidente uscente Zingaretti: "Vergognoso, dopo 10 anni di amministrazione ignobile, non solo abbiamo dovuto ascoltare frasi di grandissima violenza, ma nessun vertice del partito Democratico si è degnato di dare spiegazioni e prendere le distanze da quanto è avvenuto quella sera a Frosinone" ha commentato la consigliera regionale Francesca De Vito. Stesse parole dal consigliere Fabrizio Ghera: "Ci chiediamo, quindi, se non è il caso che il presidente Zingaretti cali quanto prima il sipario su questo spettacolo indegno. In gioco, infatti, è la dignità dell'intera Regione che non si merita di essere ancora governata da politici senza scrupoli e mossi soli dai propri tornaconti personali". Idem dal meloniano Righini: "Mentre il Pd è la Regione Lazio sono travolti dell'ennesimo scandalo, il presidente Zingaretti continua a far finta di nulla".