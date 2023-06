Villa Ada nella melma, il caso finisce alla Asl e sul tavolo del sindaco

E' ancora lì, accanto al laghetti centrale di Villa Ada, una distesa di melma maleodorante. E' il risultato del rilascio di liquami dai bagni chimici installati per servire le migliaia di persone che hanno preso parte al Womad Festival andato in scena dal 9 all'11 giugno. Nonostante le segnalazioni di alcuni frequentatori del parco storico e la richiesta datata 19 giugno da parte dell'assessore all'ambiente del II municipio, nulla è ancora cambiato. Per questo il 27 giugno Lorenzo Grassi, presidente dell'Osservatorio Sherwood, ha inviato una denuncia al dipartimento prevenzione dell'Asl Roma 1.

Villa Ada nella melma, i cittadini scrivono all'Asl

La melma, infatti, sta iniziando a causare problemi. Con le temperature che, durante alcuni momenti della giornata, superano abbondantemente i 30 gradi, l'olezzo si fa pesante e persistente. Il problema è ben evidente a chiunque frequenti Villa Ada, il municipio ne è al corrente e ha sollecitato un intervento da parte del dipartimento tutela ambientale che, a sua volta, si è messo in moto per chiedere agli organizzatori dell'evento di porre rimedio. A oltre due settimane dalla fine del festival i liquami sono ancora lì, frutto del maltempo dei giorni tra il 13 e il 15 giugno: "Ora c'è un fetore insopportabile - denuncia Grassi scrivendo all'Asl". Come si legge nella missiva "non risulta essere stata effettuata sino ad ora alcuna bonifica - prosegue l'associazione - e con le alte temperature si profila una situazione di potenziale grave rischio igienico sanitario per la collettività".

Italia Viva: "Vergognoso che ancora non si sia intervenuti"

Dello stesso parere il gruppo di Italia Viva, che tramite i consiglieri capitolini Francesca Leoncini e Valerio Casini e quello municipale Marco Dolfi, chiedono un intervento immediato: "Purtroppo a festival ormai finito - si legge in una nota - sono ancora presenti tende, cavi elettrici, attrezzature, persino bagni chimici quasi completamente sommersi dall'acqua. Un'ampia porzione di prato si è trasformata in una vera e propria palude che, complice l'arrivo nel frattempo del caldo torrido, emana ora una puzza insopportabile oltre ad attirare zanzare, moscerini e insetti vari. La situazione di degrado è diventata assolutamente insostenibile ed è vergognoso che nessuno sia intervenuto in questi giorni per bonificare l'area".