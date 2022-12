Melandri lascia il Maxxi: “Dopo dieci anni consegno un piccolo gioiello”

Il 12 dicembre la guida della fondazione Maxxi passa ad un nuovo presidente. E’ stato infatti nominato alla come presidente Alessandro Giuli che, pertanto, sarà alla guida del museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. In vista dell’avvicendamento al vertice della fondazione, Giovanna Melandri ha scritto una lettera di commiato.

Dieci anni intensi

“Dopo dieci anni intensi e bellissimi si conclude il mio impegno da Presidente della Fondazione Maxxi - ha premesso l’ex ministra della cultura, con D’Alema e Amato, e delle politiche giovanili, con Prodi. Melandri aveva già, a fine novembre, organizzato una conferenza stampa proprio al museo nazionale delle arti del XXI secolo, per salutare e ringraziare i suoi collaboratori nel suo lungo percorso all’interno della fondazione.

La lettera di Melandri

Ora, alla vigilia del passaggio di testimone, l’ex ministra ha deciso di concludere la propria esperienza scrivendo una lettera che è una sorta di testamento. “Consegno, insieme al CdA – vi si legge - un piccolo gioiello italiano ed internazionale ai nostri successori, con la speranza che ne abbiano cura e con l’orgoglio di aver realizzato ciò per cui era stato pensato: un polo nazionale al servizio dell’arte e dell’architettura contemporanee. Un museo, certo, ma anche più di questo: un laboratorio di futuro - È stata per me un’esperienza bella, appassionante, avventurosa, complicata e, soprattutto, collettiva” ha sottolineato Melandri.

Il futuro dell'ex presidente del Maxxi

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato in forme diverse a questa storia” che è iniziata nel 2012 “Ho amato il Maxxi da quando l’ho visto uscire dalla matita di Zaha Hadid. E non smetterò mai di amarlo e frequentarlo. Ora mi prenderò qualche giorno di pausa per riorganizzare le idee e per prepararmi a nuove avventure. Sono certa, però – ha aggiunto l’ormai ex direttrice della fondazione - che ci ritroveremo insieme in qualche posto nel futuro”.