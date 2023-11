Guerra in Medio Oriente, il Papa saluta i volontari di Gianni Alemanno

Papa Francesco ha salutato i volontari capitanati dall’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. È proprio quest’ultimo a riferirlo in una nota stampa in qualità di portavoce del Comitato Fermare la guerra ODV. Alemanno ed altri volontari, nella mattinata di domenica 5 novembre, si sono recati all’Angelus in piazza San Pietro, esponendo uno striscione per chiedere la fine della guerra tra Israele e Palestina. “Dopo un forte appello alla pace in Medio Oriente – ha detto Alemanno citato dall’agenzia Dire – il Santo Padre ci ha fatto l'onore di salutare, tra gli altri, i volontari del Comitato Fermare la guerra”.

Fermare il massacro

Lo striscione recitava "Fermiamo il massacro" ed è comparso anche in altre basiliche italiane. “Con questo gesto abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza a Papa Francesco che, sia per la guerra in Ucraina che per il conflitto in Palestina, è l'unico leader mondiale che si sta impegnando realmente per la pace – ha detto, come riporta l’agenzia Dire, Alemanno - il Santo Padre insieme al segretario generale dell'ONU Guterres devono richiamare tutte le potenze mondiali alle loro responsabilità per fermare l'attacco del Governo Netanyahu nella striscia di Gaza e ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas. Dopo il pogrom di Hamas che il 7 ottobre ha ucciso 1200 persone e ne ha sequestrati oltre 200, il governo Netanyahu ha risposto con un mese di attacchi che hanno provocato dai 9.000 ai 10.000 morti”.

Civili innocenti

In entrambi i casi la gran parte delle vittime, continua Alemanno, “sono civili innocenti, con una elevata percentuale di bambini”. Come per l’Ucraina serve quindi “un cessate il fuoco o almeno una tregua umanitaria per allentare la morsa che sta distruggendo la striscia di Gaza con tutti i suoi abitanti dentro”. L’ex sindaco di Roma ha anche chiesto al governo italiano di “uscire dall'ignavia e schierarsi a fianco di Papa Francesco e dell'ONU per impegnare la comunità internazionale in modo chiaro e netto per la pace e la liberazione di tutti gli ostaggi".

Le parole del Papa

''Auspico che si percorrano tutte le vie perché si eviti un allargamento del conflitto – ha detto Papa Francesco come riporta l’Adnkronos - si possano soccorrere i feriti e gli aiuti arrivino alla popolazione di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Si liberino subito gli ostaggi, tra loro ci sono tanti bambini, che tornino alle loro famiglie. Pensiamo a tutti bambini coinvolti in questa guerra, come anche in Ucraina e in altri conflitti. Così si sta uccidendo il loro futuro. Preghiamo perché si abbia la forza di dire basta''.