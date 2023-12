In arrivo 1200 nuovi medici negli ospedali del Lazio

Dopo l'incendio dell'ospedale di Tivoli arrivano "subito" 1200 assunzioni nella sanità laziale. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa dopo la giunta di ieri mattina durante la quale sono stati approvati più provvedimenti legati al rogo avvenuto nel nosocomio. "574 saranno a tempo indeterminato, 86 a tempo determinato, 528 stabilizzazioni e 10 strutturati universitari, comprese le 584 ore di specialistica alla settimana, per ulteriori 51 milioni di euro nel 2024, che seguono le 600 già effettuate a novembre. L'investimento è pari a 191 milioni di euro dall'insediamento del governo" ha spiegato ancora il governatore.

Complessivamente i contratti a tempo indeterminato, autorizzati dal direttore Andrea Urbani, sono 3.447 da marzo 2023 a oggi, mentre quelli a tempo determinato sono stati 504. Il provvedimento occupazionale, fortemente voluto dal presidente Francesco Rocca insieme con il direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria Andrea Urbani, garantirà l'attuazione della Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, che aumenta di 169 posti letto l’offerta sanitaria (rispetto alla precedente programmazione) e raggiungerà il suo apice con la realizzazione di nuovi cinque ospedali oltre il 2026: Latina, Golfo, Rieti, Tiburtino e Acquapendente per un investimento complessivo di oltre 960 milioni di euro tra le risorse impiegate per le costruzioni, le attrezzature e gli arredi. Ulteriori investimenti saranno previsti per il nuovo Policlinico Umberto I, la cui progettualità è ancora in corso di valutazione.

Gli impianti antincendio

Tra i provvedimenti approvati ieri anche il programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito del Piano degli investimenti in edilizia sanitaria. Si basa su risorse statali già finanziate e non ancora impegnate, prevedendo lo stanziamento di un importo complessivo di circa 376 milioni euro, di cui 357 milioni di euro per le annualità 2024-2027 a carico dello Stato e oltre 18,7 milioni di euro per le annualità dal 2024 al 2027 a carico della Regione Lazio. La delibera regionale permette alle Aziende sanitarie di poter iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci.

I nuovi posti letto

Nuove assunzioni, nuovi interventi sugli impianti antincendio e anche nuovi posti letto per sopperire a quelli mancanti a Tivoli. In totale ne sono stati attivati 178. Nel dettaglio la Regione Lazio assorbirà 25 posti letto dal polo sanitario San Feliciano, 23 posti letto dalla casa di cura Villa Tiberia, 12 posti letto dalla casa di cura Villa Betania, 14 posti letto dall'istituto dermopatico dell'Immacolata, 28 posti letto dalla nuova clinica Latina – Istituto di Neuroscienze, 8 posti letto dalla clinica Guarnieri, 8 posti letto dalla clinica Fabia Mater, 23 posti letto dalla casa di cura Nuova Itor, 3 posti letto dalla casa di cura Villa Fulvia, 6 posti letto dalla clinica Madonna delle Grazie di Velletri, 15 posti letto dalla casa di cura San Raffaele Montecompatri e 13 posti letto dall’ospedale Regina Apostolorum di Albano.