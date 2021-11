Chi è Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica della giunta Gualtieri

Maurizio Veloccia è il nuovo assessore all’Urbanistica della giunta Gualtieri. Il neo delegato ha 43 anni. È nato e cresciuto a Roma dove vive insieme alla sua famiglia. In parallelo alla sua formazione professionale, tra cui un Master in gestione delle aziende sanitarie, Maurizio Veloccia ha coltivato – fin da giovane - la passione per la politica e la dedizione per le tematiche sociali e ambientaliste.

Nel 2013, Veloccia è stato eletto presidente del Municipio IX: l'attività si è interrotta con la 'caduta' dell'allora sindaco di Roma, Ignazio Marino. Un impegno che “Mi ha permesso di costruire una solida esperienza fatta di passione civile e concretezza amministrativa” si legge nella biografia pubblicata sul suo sito personale. Una ‘palestra’ utile anche per il ruolo che ha ricoperto a partire dal 2016 quando il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, lo ha voluto al suo fianco in come Vice Capo di Gabinetto.

Candidato consigliere alle ultime amministrative del Comune di Roma, Maurizio Veloccia è risultato il secondo candidato più votato della lista del Partito Democratico dopo Sabrina Alfonsi alla quale il primo cittadino ha affidato la delega all'ambiente.