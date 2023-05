Il tour di Matteo Ricci coordinatore dei sindaci del PD sbarca a Grottaferrata

Martedì 30 maggio Matteo Ricci coordinatore dei sindaci del Partito Democratico sarà a Grottaferrata per il suo tour per le province d'Italia "Pane e Politica – un sindaco a cena dalle famiglie italiane".

La serata in famiglia di Ricci sarà trasmassa sulla sua pagina Facebook a partire dalle ore 21:00 e chiunque potrà commentare e fare le domande durante la diretta. L'obiettivo del PD con questo tour per l'Italia è quello di far ripartire la sinistra dalla politica di prossimità e tornare ad entrare in contatto con gli elettori.

"Spesso ci riempiamo la bocca con la parola partecipazione, ma poi parliamo sempre agli stessi" - commenta Ricci - "La buona politica è quella che prima di tutto incontra i cittadini, faccia a faccia e ascolta i loro problemi veri e quotidiani. Poi trova la soluzione, dentro un orizzonte di valori, quelli della sinistra. In questo tour voglio incontrare e confrontarmi con quante più persone possibili, proprio come ho fatto in questi anni a Pesaro da sindaco"