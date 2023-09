Mattanza all’agrario, la scuola avverte: servono illuminazione e “video-sorveglianza”

I dardi scagliati contro le mucche dell’istituto agrario Emilio Sereni hanno avuto due effetti. Da una parte hanno causato la morte dei due animali, uno dei quali è stato soppresso perché, la freccia, gli aveva perforato il polmone. L’altra conseguenza è stata quella di far compattare l’intera società: a fianco della scuola si sono schierate infatti le famiglie degli studenti, le istituzioni e le associazioni animaliste.

Le esigenze della scuola

Il ministro Giuseppe Valditara, che giovedì 21 settembre sarà nell'istituto per inaugurare la nuova serra idroponica digitale, ha detto che "saranno attivate le procedure per mettere in sicurezza la scuola"; mentre Francesco Lollobrigida, nei giorni scorsi in visita all’altro agrario di Roma, ha assicurato che verrà fatto “di tutto per fermare i criminali”. Per quanto riguarda la scuola, chi la dirige ha dimostrato di avere aspettative ben chiare. “All’ente locale” ha scritto la preside Patrizia Marini, viene rivolto un solo messaggio: “mettere la video-sorveglianza ed illuminare il piazzale della scuola per renderla un luogo sicuro dove mandare i nostri e i vostri figli".

“Abbiamo chiesto aiuti perché l'azienda è molto grande ed è impossibile avere da soli servizi di sicurezza. Manca l'illuminazione nel viale e nell'azienda. Tra ministero e comune stiamo cercando di intervenire- ha spiegato all’agenzia DIRE la dirigente Patrizia Marini- La nostra scuola è anche a capo della rete nazionale degli istituti agrari, e questo episodio risulta ancora più significativo”.

La raccolta fondi per acquistare le mucche

Come si legge sul sito della scuola, “L'istituto tecnico agrario Sereni continuerà con amore e perseveranza a curare e crescere gli animali e ad occuparsi dell'Azienda agraria biologica. Dalla violenza esterna noi ne trarremo forza, per essere sempre più compatti e uniti per i nostri magnifici ragazzi”. Nel concreto, chiarita l’esigenza d’un sistema di videosorveglianza e d’un impianto d’illuminazione, ci sono anche altri obiettivi da cogliere.

Le mucche dell’agrario, prima del raid, erano tre. Una è stata trovata morta e già macellata sul posto. Per l’altra, come premesso, è stato necessario procedere alla soppressione. “Ne è rimasta solo una e ci avevano consigliato di abbatterla, perché da sola non può stare. Ma noi – ha spiegato la preside – vogliamo ripristinarle e comprarne altre tre, perché non sappiamo se la superstite rimarrà in vita, è molto provata. In questi giorni c'è stata una bellissima manifestazione di solidarietà anche da parte delle famiglie degli studenti, che si sono offerte di contribuire alla raccolta fondi".

La solidarietà della politica e degli animalisti

Intanto da più fronti sono arrivati gli attestati di solidarietà alla scuola. La consigliera regionale Eleonora Mattia (PD) , nel parlare di un “episodio atroce”, ha auspicato che “la preside Marini sia ascoltata al più presto nella commissione istruzione e diritto allo studio del Consiglio regionale per capire insieme come mettere in campo tutte le azioni volte ad evitare il ripetersi di simili episodi”. Quello registrato nella scuola,“è un episodio sconvolgente per la sua efferatezza” ha commentato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti che ha inoltre chiesto “il massimo impegno delle autorità investigative per assicurare alla giustizia i criminali responsabili del gesto”.

Dal fronte delle associazioni, si registrano le prese di posizione di realtà come LNDC Animal Protection che oltre dichiarare di voler sporgere “denuncia contro ignoti” ha auspicato la collaborazione di tutti i cittadini “a fornire informazioni utili a risalire all’identità di coloro che hanno martoriato brutalmente le due povere mucche”. Gli Animalisti Italiani hanno invece ricordato che “Questo non è il primo episodio negativo a colpire l'istituto, che in passato ha subito furti e lo sgozzamento di alcuni maiali” è stato rilevato dall’associazione, che a sua volta auspica l’intervento “della Città Metropolitana” affinché installi “un sistema di videosorveglianza per proteggere questa istituzione, gli allievi stessi e gli animali”.