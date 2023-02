La polemica sui vigili che hanno fatto da scorta ai Maneskin a Roma

Continua a far discutere il ‘matrimonio-evento’ dei Maneskin. La rock band romana, in vetta a tante classifiche musicali, si è ‘sposata’ presso il Teatro Brancaccio lo scorso 19 gennaio per lanciare il nuovo album dal titolo ‘Rush’. All’evento anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che hanno fatto da scorta agli artisti. È su questo aspetto che Federico Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e presidente della commissione trasparenza in Campidoglio, ha presentato un’interrogazione: “Roma ha bisogno di un sindaco, non di un direttore artistico” ha commentato.

“La scorta della polizia locale aveva destato non poche perplessità tra i cittadini tanto che avevo immediatamente presentato un’interrogazione per conoscere le ragioni di tale provvedimento. Ebbene oggi il Comando della Polizia Locale mi ha risposto che la scorta è stata assicurata per motivi di ordine pubblico. Rimango basito per questo trattamento di favore in una città dove mancano vigili in strada per gestire la viabilità, per contrastare il commercio abusivo e per svolgere tutte le altre mansioni che il Corpo è chiamato ad assolvere” ha detto Rocca.

Ha poi aggiunto: “Mentre a spese della collettività sono stati impegnati agenti per garantire la scorta a un gruppo musicale per un momento privato, in uno spazio privato e per il quale Roma Capitale non aveva nessuna competenza o visibilità”. Ha concluso: “È ora di finirla con il Campidoglio palcoscenico poiché non siamo a Sanremo, ma nella Capitale d'Italia che pretende dal Sindaco e della sua amministrazione scelte per risolvere i problemi della città. A noi serve un Sindaco non un direttore artistico”.