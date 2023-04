Nozze in Campidoglio: l’assessora Lucarelli si è sposata con il direttore generale Aielli

Monica Lucarelli e Paolo Aielli si sono uniti in matrimonio. L’assessora alle attività produttive ed alla sicurezza di Roma Capitale ed il direttore generale del Comune hanno suggellato la propria unione, il 28 aprile, nella sala rossa del Campidoglio.

L'amore sbocciato in Campidoglio

L’amore tra i due è sbocciato proprio all’ombra del Marco Aurelio. Nelle stanze di Palazzo Senatorio il city manager scelto dal Sindaco e l’assessora hanno lavorato spesso a stretto contatto, anche su questioni legate alla sicurezza, una delle deleghe che Lucarelli ha ricevuto in carico dal primo cittadino.

La delegata alla sicurezza

Una delega importante che l’opposizione aveva anche chiesto di ritirarle, dopo l’arresto per corruzione di Camilla Marianera, che per un paio di mesi aveva lavorato nello staff dell’assessora. Il sindaco ha però confermato la fiducia a Lucarelli, che rimane responsabile della sicurezza per la giunta capitolina.

Un matrimonio sobrio

Le polemiche legate al caso Marianera non hanno scalfito il sentimento tra il braccio destro di Gualtieri, un passato da manager alla Zecca, l’assessora capitolina che, con una certa sobrietà anche nella scelta degli abiti, senza veli e strasichi, hanno celebrato la loro unione a due passi dal relativo posto di lavoro.