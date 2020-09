Riaprono le materne: 30mila bambini in classe. Tutte le regole nell'anno scolastico post pandemia

A Roma riaprono le scuole dell’infanzia. Sono oltre 30mila i bambini dai 3 ai 6 anni che lunedì 14 settembre torneranno alla materna. E’ l’inizio dell’anno scolastico post pandemia da Covid.

Riaprono le scuole dell'infanzia di Roma

Cambia l’organizzazione. In aderenza alle linee guida nazionali, così come già avviene nei nidi capitolini, anche nelle scuole dell’infanzia sarà garantita la stabilità dei gruppi: ciascuna sezione avrà quindi insegnanti fisse di riferimento e un ambiente riservato dove svolgere le attività.

Lunedì 14 settembre il servizio partirà con orario unico, dalle ore 8 alle 14. Dal 1 ottobre inizierà anche il tempo pieno, nelle sezioni in cui è previsto. “Il servizio di ristorazione con la consumazione del pasto nelle strutture è garantito sin dal primo giorno” - sottolinea il Campidoglio in una nota.

Ai municipi 1 milione di euro per mascherine e gel

Per ogni Municipio erogato 1 milione di euro per l’acquisto anche di materiale farmaceutico, tra cui mascherine, gel igienizzante per le mani, guanti in lattice, soprascarpe monouso, termometri ad infrarossi e visiere. In tutto 2,7 milioni di euro quelli stanziati per la manutenzione degli edifici destinati ai nidi e alle scuole dell’infanzia capitoline. “Altri 9 milioni di euro sono stati destinati dall’Amministrazione Capitolina per il reperimento da parte dei Municipi di oltre 3 mila tra educatrici e insegnanti per potenziare l’organico, sia dei nidi che delle scuole dell’infanzia, rispetto agli scorsi anni e garantire il rispetto delle nuove necessità legate alla salute pubblica”.

“Nelle ultime settimane c’è stato un grande lavoro di coordinamento tra i vari Dipartimenti, Assessorati e i vari Municipi per consentire ai nostri bambini di rientrare a scuola in sicurezza. Il Dipartimento Lavori Pubblici - ha spiegato l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo - ha svolto un ruolo fondamentale di supervisione di tutti gli interventi nei Municipi e fino agli ultimi giorni, prima della riapertura, e sta lavorando direttamente su decine di istituti e plessi scolastici con manutenzioni di edilizia leggera, grazie anche ad un nuovo accordo quadro aggiudicato nelle settimane scorse del valore di circa 1,2 milioni di euro. È stato un lavoro che ha consentito di reperire nuovi spazi per i bambini e per tutti gli studenti dei vari ordini di studio”.

Scuole dell'infanzia: il "patto" con i genitori

Già note le modalità di rientro a scuola per i bambini delle materne di Roma. Ai genitori verrà chiesto di firmare un ‘patto di corresponsabilità’ nel quale è contenuto l’impegno ad accettare le nuove condizioni di erogazione del servizio e le nuove norme comportamentali, sulla base del principio ‘ognuno protegge tutti’. Ogni giorno i genitori dovranno inoltre firmare la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per accedere al servizio, garantendo sia la salute del piccolo che la non interazione con persone positive al Covid-19. Se la temperatura dei piccoli risulterà superiore a 37,5°, i bambini non potranno entrare nel servizio. La rilevazione della temperatura sarà effettuata a ogni singola persona in entrata nelle strutture: bambini, personale, genitori, fornitori. Nelle strutture è prevista una igienizzazione costante degli ambienti e dei giocattoli utilizzati. Non sarà possibile portare giochi da casa.

Per evitare situazioni di assembramento, i bambini saranno accolti dal personale in base agli orari e agli scaglionamenti eventualmente previsti da ciascuna struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ripartenza delle scuole dell'infanzia: "Segnale importante per bambini"

“La ripartenza quest’anno costituisce un importante segnale per i nostri bambini, per le famiglie e per l’intera Comunità. L’Amministrazione ha attivato, nel rispetto delle linee guida nazionali, tutte le azioni finalizzate alla riattivazione del servizio sia nei nidi che nelle scuole dell’infanzia secondo le nuove norme per la sicurezza. Il monitoraggio sulle azioni di competenza dei Municipi e sull’andamento dei servizi sarà costante. Il nostro obiettivo - ha commentato l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì - è restituire ai piccoli un percorso educativo e didattico garantito e di qualità, nel rispetto delle norme sanitarie. Sappiamo che sarà un anno diverso da tutti gli altri e per questo è ancora più importante la collaborazione responsabile di ciascuno. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questa riapertura e che continueranno ad impegnarsi per il benessere dei nostri piccoli e delle famiglie”.