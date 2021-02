Eletto il nuovo presidente della commissione Commercio al posto di Coia: è il consigliere Massimo Simonelli

Eletto nella seduta di oggi il nuovo presidente della commissione Commercio, il consigliere M5s Massimo Simonelli. Prende il posto di Andrea Coia, nel frattempo nominato assessore al Commercio al posto dell'ex Carlo Cafarotti.

"Voglio ringraziare i membri della commissione per la fiducia accordatami e l'assessore Andrea Coia di cui prendo il posto. I prossimi mesi saranno cruciali per il rilancio delle attività produttive che, come tutti sappiamo, sono state profondamente colpite dalla crisi economica che l'emergenza coronavirus ha provocato. Lavoreremo insieme per la città, senza sosta e con il contributo di tutti. Nessuno deve rimanere indietro". Nel ruolo di vicepresidenti la consigliera Anna Fumagalli, entrata due settimana fa proprio al posto di Coia che in quanto ora assessore ha dovuto lasciare lo scranno di consigliere, e il capogruppo della Lega Maurizio Politi.

"Buon lavoro al nuovo Presidente della commissione Commercio, Massimo Simonelli, e alla vicepresidente, Anna Fumagalli a cui diamo anche il benvenuto nel gruppo M5s di Roma Capitale" si legge in un post del M5s Roma. "Il lavoro che li attende nei prossimi mesi sarà intenso e di vitale importanza per Roma. Siamo sicuri che saranno all’altezza della sfida che li attende e che non si risparmieranno".