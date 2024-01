Smeriglio lascia il Pd e guarda a sinistra

Sceglie il Manifesto per l'annuncio e non è un caso. L'europarlamentare uscente Massimiliano Smeriglio lascia il partito democratico e annuncia di voler "guardare con attenzione a Europa Verde e Sinistra Italiana". Parla di una "scelta essenzialmente politica" e spiega che solo "più avanti parleremo di elezioni e candidature". Difficole però non pensare che dietro il suo addio ci siano le difficoltà per la sua ricandidatura alle elezioni europee. Che non si tratti di un addio banale però lo conferma il primo commento nel panorama politico romano, quello di Goffredo Bettini, ex europarlamentare e da sempre esponente di peso nel partito romano, demiurgo dell'amministrazione Veltroni, della vittoria di Ignazio Marino, e centrale nell'elezione e rielezione di Zingaretti in regione.

Cosa ha detto Smeriglio

"Ho deciso di fare una scelta difficile, coerente con la mia storia e con le posizioni assunte in parlamento, lasciare la delegazione Pd e dedicarmi al rafforzamento di una alleanza per la giustizia climatica e sociale e un'Europa soggetto di pace", ha detto Smeriglio in un'intervista a 'Il Manifesto'. "Nel tempo -spiega- su questioni di fondo, la distanza è aumentata, soprattutto su transizione ecologica e guerra. Neanche come Coordinatore S&D della Commissione Cultura c'è stata interlocuzione con il gruppo dirigente".

"Una scelta sofferta, visto il buon rapporto con i miei colleghi, ma continuerò a battermi. Guardo con attenzione a Europa Verde e Sinistra Italiana. Avs è diventata punto di riferimento per tante reti, vertenze, conflitti territoriali e esperienze di governo come quella di Roma con Gualtieri". Correrà con loro alle europee di giugno? "La mia è una scelta essenzialmente politica. Più avanti parleremo di elezioni e candidature".

Goffredo Bettini commenta amaro

Goffredo Bettini non ignora l'addio, anzi. E affida a facebook il suo rammarico: "Quando si allontana un dirigente del valore di Massimiliano Smeriglio, resta sempre l'amaro in bocca. È stato un protagonista del governo della Regione negli anni migliori di Zingaretti. Sono sicuro continuerà ad esserlo a Roma con il Sindaco Gualtieri". C'è chi in queste ore legge il riferimento a Gualtieri con la necessità di mettere mano alla giunta. Più probabile però l'intenzione di marcare il territorio per l'ormai prossimo braccio di ferro per le candidature nella circoscrizione centro.

Bettini prosegue: "Come parlamentare europeo, eletto nel collegio del Centro Italia nella lista del Pd, ha dato un contributo decisivo e leale su battaglie coraggiose e giuste; a partire dai temi della pace. È un intellettuale che scrive e pensa, venendo dal popolo e rappresentandolo". La conclusione è un ponte verso l'ex presidente del municipio VIII, nonché ex vicepresidente regionale, ex deputato ed europarlamentare in carica: "Per me, rimane un compagno fraterno, con cui collaborare nel campo della sinistra e democratico. Vanno ragionate le sue motivazioni, che non meritano il silenzio".