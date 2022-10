Le mascherine saranno ancora obbligatorie negli ospedali e nelle Rsa del Lazio

Mascherine ancora obbligatorie negli ospedali e nelle rsa del Lazio. Alla vigilia della scadenza dell’ordinanza dell’ex ministro della salute, Roberto Speranza, l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha voluto fare “uno scatto in avanti”, annunciando l’arrivo di una determina che prorogherà, di fatto, l’obbligo di indossare la mascherina all’interno delle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistenziali del territorio.

“L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio – si legge in una nota dell’assessore D’Amato - valuta opportuno mantenere l’utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle rsa almeno per tutto il periodo dell’influenza stagionale classica che si sovrapporrà al covid. Pertanto, sarà diramata una determina per confermare alle strutture l’utilizzo delle mascherine e le modalità organizzative le cui responsabilità sono in capo alle direzioni sanitarie”. Per D’Amato “questa determinazione di natura tecnica serve innanzitutto a tutelare gli anziani e i fragili”.

D’Amato ha voluto “anticipare” il ministero della salute. Orazio Schillaci, titolare del dicastero, era stato al centro di diverse polemiche dopo la decisione di reintegrare il personale non vaccinato e di allentare la presa con le multe. I dati sui contagi in crescita nelle ultime settimane e l'allentarsi delle misure di contenimento della pandemia(come lo stop all'obbligo di mashcerine sui mezzi pubblici), però, starebbero convincendo il ministro a prorogare, almeno fino al 31 dicembre 2022, l’ordinanza di Roberto Speranza.

La Pisana, però, ha voluto muoversi da sola. La decisione, comunque, era nell’aria. Pochi giorni prima, infatti, D’Amato era stato chiaro: "Ritengo un errore togliere le mascherine negli ospedali e nelle rsa luoghi dove devono essere difesi soprattutto i fragili e gli anziani – aveva dichiarato in una nota del 28 ottobre - auspico che ci sia la giusta riflessione, soprattutto in una fase in cui ci sarà contemporaneamente la circolazione del covid e dell'influenza stagionale verso la quale lo scorso anno proprio in virtù delle mascherine abbiamo avuto la più bassa incidenza negli ultimi anni. Spero che su questi argomenti ci sia un confronto con le regioni".