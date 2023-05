Consiglio regionale, Marta Bonafoni "rottama" la lista civica ed entra nel Partito democratico

Nel Consiglio regionale del Lazio non ci sarà più nessun rappresentante della Lista Civica D’Amato presidente. La consigliera Marta Bonafoni, infatti, unica eletta alle ultime elezioni, ha deciso di entrare nel Partito Democratico, fondendo di fatto i gruppi. Una scelta quasi “naturale” per la consigliera 47enne divenuta, di recente, la coordinatrice nazionale della segreteria del Pd, scelta proprio da Elly Schlein.

La Bonafoni vanta una lunga militanza nelle lotte femministe e contro lo sfruttamento del caporalato. Sin dall’insediamento a capo del Pd di Elly Schlein si era pensato ad un ruolo importante per la Bonafoni all’’interno della segreteria nazionale. Cosa che poi è effettivamente avvenuta vista la sua nomina a coordinatrice.

Commissione Trasparenza

In questo modo il Pd ha ottenuto, di riflesso, anche la guida della commissione Trasparenza e pubblicità, di cui la Bonafoni è attuale presidente. Una notizia che, di sicro, non avrà fatto piacere al Terzo Polo di Tidei e Nobili, già irritati, per usare un eufemismo, quando si sono ritrovati esclusi dalle presidenze di tutte le commissioni ed aver accusato i dem di voler “pigliare tutto”.