Mario De Sclavis nuovo comandante dei vigili di Roma, la cerimonia di insediamento in piazza del Campidoglio

Dovrà far fare quel cambio di passo atteso un po’ da tutti, cittadini ed amministratori. È stato ufficialmente presentato il nuovo comandante della polizia locale di Roma Capitale che, come ampiamente anticipato da RomaToday, è Mario De Sclavis. Già vicecomandante del corpo ed attualmente responsabile dell’ufficio per la mobilità in vista del Giubileo, il nuovo numero uno dei pizzardoni romani succede a Ugo Angeloni, giunto alla fine di un mandato ricoperto dal 2020.

Cerimonia ufficiale

De Sclavis è stato presentato con una cerimonia ufficiale oggi, venerdì 29 dicembre, sulla piazza del Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, per l'avvicendamento col comandante uscente Ugo Angeloni. Dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, De Sclavis è a tutti gli effetti il nuovo numero uno dei vigili romani.

Una vita nella polizia locale

Da quasi 40 anni nel Corpo di Polizia Locale, De Sclavis ha percorso tutti i gradi gerarchici. Il nuovo comandante ha convinto Gualtieri per la gestione delle emergenze dovute ai cantieri di piazza Pia e piazza Venezia, sulla cui viabilità alternativa è intervenuto proprio De Sclavis. “Ringrazio il sindaco e il comandante Angeloni, che ha portato il Corpo a un livello tecnologico mai visto finora, e tutti gli agenti che sono stati protagonisti in questi mesi" ha dichiarato il nuovo comandante.

"Mi hanno detto - ha affermato il sindaco Gualtieri - che questa cerimonia non si svolgeva da tempo, ed è giusto e positivo che abbia avuto luogo. Merito del nuovo e del vecchio comandante, merito della capacità di restituire orgoglio e senso di appartenenza al corpo della polizia locale, il cui ruolo è strategico e va oltre i compiti così importanti che ha. Ora siamo alla vigilia di eventi giganteschi, di sfide e di grandissimi problemi, ma la conoscenza acquisita dalla Polizia Locale è una risorsa per il nostro ambizioso progetto di rilancio della città".

"È un momento di rinnovamento nella continuità - ha proseguito Gualtieri - un segnale sano di un Corpo che è cresciuto. Ora i vigili si apprestano a ricevere centinaia di nuovi assunti e, forti delle innovazioni, potranno accompagnare la città nella sfida del Giubileo, ma anche affrontare i problemi della sicurezza stradale, la legalità da affermare con intransigenza, ma nel dialogo con i cittadini. In questa città le regole si fanno rispettare, a volte con severità e durezza, ma con i cittadini consapevoli dell'essere una comunità, sapendo di avere nei vigili dei punti di riferimento. C'è tanto da fare - ha concluso il sindaco - Auguro a De Sclavis di fare bene su tantissimi fronti, a partire dal gigantesco lavoro sui cantieri che abbiamo aperto e che apriremo".