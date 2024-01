La polizia locale di Roma Capitale targata Mario De Sclavis: "Sicurezza stradale, sosta selvaggia e tutela ambientale le priorità"

Mario De Sclavis ha ancora l'emozione negli occhi. Da dieci giorni è ufficialmente comandante della polizia locale di Roma Capitale, incarico cercato e sfiorato per anni e finalmente raggiunto tra Natale e Capodanno con la nomina del sindaco Roberto Gualtieri. Sarà lui a guidare i vigili di Roma durante il Giubileo, ma non solo. Sfide importanti lo attendono, giorno per giorno. Ecco perché non vuole sbagliare nessun passo e muoversi nel modo giusto. Come non capitava ormai da tempo all'alba del suo mandato ha voluto incontrare la stampa. Un incontro informale, per "dettare le regole di ingaggio" nel rapporto tra il comando e la stampa e per spiegare quello che sarà il suo mandato.

"Le priorità condivise con il sindaco", spiega De Sclavis rispondendo ad una giornalista, "sono la sicurezza stradale, la sosta selvaggia, la mobilita, il traffico, il commercio su aree pubbliche, gli atti illegittimi sul suolo pubblico, la tutela dell'ambiente". In particolare sulla sicurezza stradale aggiunge: ""Stiamo mettendo in campo un piano per la sicurezza stradale. Abbiamo progetti che porteremo avanti perché se è vero che il mondo perfetto non esiste non si può andare avanti con 1-2-3 morti al giorno". E ancora: "Molti incidenti sono legati ad abuso di alcol e droga. Le macchine sono diventate armi cariche, se non le guidi con cervello o come se fossi in pista l'incidente grave lo provochi. Aumenteremo i controlli, saremo ancora più visibili ma per farci vedere da chi pensa di potere vivere in questa città come meglio crede, senza aver rispetto della vita e libertà altrui".

Il neo comandante annuncia quindi una novità. "Presto ci sarà anche un medico nei posti di blocco della polizia locale di Roma per accertare la guida sotto effetto di droga". Si tratta di un protocollo su cui si sta lavorando con le Asl. Le nuove procedure con la presenza di un medico dovrebbero permettere così di accertare da subito se chi sta guidando è sotto l'effetto di stupefacenti, visto che al momento la contestazione non può essere fatta solo dai vigili come avviene con l'alcol. I test attualmente disponibili, infatti, possono rilevare solamente la presenza di alcune sostanze stupefacenti nel corpo del guidatore, che potrebbe risalire anche a giorni precedenti e quindi non avere una ripercussione diretta sul comportamento al volante.

Altra novità importante, emersa durante l'incontro, è l'intenzione di tornare ad utilizzare i vigili per migliorare la sicurezza in città. "Abbiamo deciso di iniziare a presidiare di più le zone più calde e più critiche come Esquilino, San Basilio, Centocelle e Primavalle, il centro storico per il traffico e le aree attorno ai campi nomadi, con un approccio diverso del servizio: non solo vigilanza passiva all'esterno, ma anche se necessario all'interno". Un cambio, in quest'ultimo caso, delle regole di ingaggio. De Sclavis cita un episodio avvenuto pochi giorni fa, quello in cui è stata presa a sassata un'ambulanza intervenuta in una baraccopoli. "Vogliamo evitare episodi come quello avvenuto giorni fa a una ambulanza che non è stata scortata perché una vecchia direttiva lo proibiva ma le regole d'ingaggio cambieranno. Tutto questo lavoro lo faremo con sforzo - ha concluso - a breve saranno assunte altre 800 unità ma ancora devono arrivare, comunque useremo il massimo impegno".

Attenzione anche alle attività ricettive. "Metteremo in campo controlli a tappeto su tutte le attività ricettive, che, temo, avranno un'escalation notevole con il Giubileo, anche attraverso un'attività di intelligence come controllo di siti, social. Tutto questo permetterà anche il recupero di grosse cifre legate all'evasione di tassa soggiorno e rifiuti". Novità anche il ripristino del NAD, il nucleo ambiente e decoro, avversato dalla precedente dirigenza. "Ci occuperemo anche del commercio abusivo su aree pubbliche, delle occupazioni abusive di suolo pubblico e della tutela dell'ambiente con il rinnovo del Nad, un reparto che sto cercando di ricostruire".