Il ritorno di Marino a Roma: “Ho preso la bici e sono caduto due volte per le buche”

“Ho ripreso la mia bicicletta e sono caduto due volte per le buche”. L’immagine, efficace, è dell’ex sindaco di Roma Ignazio Marino che, in una lunga intervista rilasciata a Sporteconomy, si è soffermato anche sulle condizioni in cui ha trovato la città.

Il ritorno di Marino a Roma

Marino non abita più a Roma da molto tempo perché lavora al Thomas Jefferson University, l’ospedale universitario situato nel City Center di Philadelphia, negli Usa. È lì che vive il chirurgo genovese, a 8mila chilometri di distanza dalla Capitale. Però, ogni tanto, fa ritorno a Roma e con l’occasione non si sottrae alle domande di quanti, come il cronista di Sporteconomy, sono interessati ad avere una sua valutazione ad esempio sul fallimento del progetto legato allo stadio di Tor di Valle.

La Roma di Marino e quella di Gualtieri

Marino però non è solo il sindaco che aveva “avallato” le torri di Libeskind nell’ansa del Tevere. È stato anche l’amministratore che ha avviato un cambiamento sul piano della gestione dei rifiuti visto che, com’è stato ricordato nell’intervista, ha “chiuso Malagrotta dopo 50 anni”. Ha lasciato una propria impronta, a pochi mesi dalla propria elezione, anche per avere interdetto al traffico veicolare privato via dei Fori Imperiali.

A distanza di quasi 10 anni, com’è cambiata la città? “Posso solo dire – ha risposto il sindaco a chi gli chiedeva un giudizio sulla Roma di Gualtieri – che nel mese di ottobre (2023, nda) sono stato a Roma e ho trovato la città incredibilmente sporca e per tornare a casa dal barbiere ho dovuto camminare oltre un’ora perché c’era uno sciopero dei mezzi pubblici e non era neanche possibile trovare un taxi”. Questione, l’ultima, che è stata tante volte segnalata e su cui l’amministrazione fatica a trovare una soluzione.

La città vista con gli occhi da "marziano"

Data la difficoltà a trovare autobus e taxi disponibili “dal giorno dopo” il proprio arrivo, Marino ha spiegato di aver “ripreso la mia bicicletta e sono caduto due volte per le buche”. A render ancora meno piacevole il soggiorno romano, poi, hanno concorso altri fattori: “il dolore” provato nel vedere “il ritorno dei venditori abusivi” che si è associato a quello di dover sopportare “le distese di tavolini anche nei luoghi più prestigiosi di Roma, come vicino al Pantheon”. Sono destinati a restare al loro posto almeno per un altro anno se, come sembra, passerà la proroga cercata da Fratelli d’Italia. Con buona pace dell’ex sindaco ciclista che, abituato ad altre latitudini, riesce a vedere Roma con gli occhi di un “marziano”.