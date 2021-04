Una scuola intitolata a Maria Coscia: l'assemblea capitolina approva la mozione del PD

Roma capitale intitolerà una scuola in ricordo della politica Maria Coscia scomparsa l'8 novembre 2019, una mozione proposta dal Partito Democratico e approvata all’unanimità dall’assemblea Capitolina. “Una donna a cui dobbiamo essere sempre grati per averci insegnato con il suo esempio che infanzia e scuola sono il cuore dell'agenda politica per la città. Una lezione che mai dimenticheremo”.

Queste le parole degli esponenti del PD che hanno pensato al riconoscimento in memoria del suo impegno politico, così come spiega in una nota il gruppo politico capitolino. “Maria è stata una donna forte, orgogliosa e combattiva, già capogruppo della Commissione Istruzione della Camera dei Deputati e Assessora alle politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma. Ha rivoluzionato il mondo delle scuole della Capitale, raddoppiando le strutture e aumentando del 70% i posti nei nidi comunali. - continua- Una lotta per l'educazione che ha continuato poi da deputata. Dalle battaglie contro il precariato e per la parità di genere, la continuiamo a ricordare per tenere vive la sua forza, le sue istanze e la buona politica”.

“Maria ne sarebbe felicissima.- ha dichiarato dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- È stata una donna che ha dato tanto alla Scuola e alla nostra città".