“Mare d’inverno”, nuove regole per l’accesso in spiaggia: pubblicata l’ordinanza del sindaco

Il 30 settembre si è ufficialmente conclusa la stagione estiva. E’ quella la data che segna l’introduzione di un nuovo regolamento, teso a disciplinare l’uso del litorale capitolino per i mesi a venire. Le spiagge di Ostia, quindi, si preparano al cambio “di stagione”, con una serie di norme messe nero su bianco dal sindaco Gualtieri.

Le barriere anti sabbia

Per garantire una corretta fruizione del mare d’inverno, vanno innanzitutto rimosse le strutture legate al suo impiego estivo, come sdraio, lettini, ombrelloni. La fascia di arenile che si sviluppa nei 5 metri successivi alla battigia, inoltre, va lasciata completamente sgombera. E’ possibile installare delle barriere anti sabbia, alte al massimo un metro e mezzo, per proteggere le strutture turistico ricreative, ma devono essere realizzate con dei materiali ecocompatibili, come ad esempio il legno, i tessuti naturali, la juta e devono essere posizionate a 10 metri dalla battigia. Non è assolutamente consentito – si legge nell’ordinanza – l’uso di reti metalliche per delimitare gli stabilimenti ed impedire il libero accesso all’arenile”.

L'accesso alla battigia

Al fine di assicurare il libero accesso al mare, in attesa che sia adottato il nuovo piano di utilizzazione dell’arenile, sono previsti una decina di varchi, distribuiti da Ostia ponente (presso lo stabilimento Elmi) ad Ostia Levante (presso lo stabilimento Battistini”. L’accesso alla battigia è, inoltre ibero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari.

Vietato il bivacco e l'accesso con i veicoli

La possibilità di accedere liberamente alla spiaggia, però, non esime gli estimatori del “mare d’inverno” dal rispettare una serie di comportamenti. Tra questi il divieto di campeggiare, bivaccare o di occupare lo spazio, anche occasionalmente, con delle tende. E’ inoltre “vietato transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo”. Sulla spiaggia, condotti a mano, sono accettate solo le biciclette ed i “monopattini personali”. Ovviamente dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati usati dalle persone con disabilità. E’ vietato introdurre “radio o altri apparecchi a diffusione sonora” senza il consenso del gestore e comunque vanno tenuti ad un volume basso, per “non disturbare la quiete pubblica”.

Cani ammessi con il guinzaglio

La fine dalla stagione estiva rappresenta una buona notizia per i proprietari degli animali da compagnia. Possono infatti ora introdurli in tutte le spiagge, e non solo in quelle loro riservate, con la premessa che va garantita l’incolumità delle persone. E questo, ad esempio, si traduce nell’esigenza di “mantenere i cani di grossa taglia e particolarmente aggressivi legati al guinzaglio e con la museruola”. L'ordinanza firmata dal sindaco resta valida fino al 30 aprile del 2022. Per l'inverno, quindi, ma anche per buona parte dell'autunno e della primavera.