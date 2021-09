Marconi, c'è un mezzo Ama guasto: "E' rimasto tutto il giorno sulle strisce pedonali"

Il mezzo è stato segnalato in uno degli incroci più trafficati del quartiere. Corrotti (Lega): "Attraversamento complicato per anziani e carrozzine"

Un mezzo Ama guasto questa mattina ha bloccato per ore il passaggio pedonale in zona Marconi, Municipio XI di Roma, rendendo olC’è un mezzo dell’Ama, di quelli impiegati per effettuare la pulizia stradale, che è fermo in zona Marconi. E’ guasto e, probabilmente per rendere comprensibile il fatto che sia fuori servizio, è stato anche perimetrato da un nastro bianco e rosso.

Fermo per ore sulle strisce

Il mezzo però, parcheggiato all’angolo tra via Oderisi da Gubbio e via Quirino Majorana, si trova in uno degli incroci più trafficati del quadrante. La sua permanenza, sulle strisce, finisce per creare dei disagi. “Ha bloccato per ore il passaggio pedonale” ha commentato la consigliera regionale Laura Corrotti che, con alcuni scatti, ha documentato la permanenza del mezzo. “E’ rimasto praticamente tutta la giornata sulle strisce pedonali” ha poi aggiunto la consigliera. Avvistato nel corso della mattinata di domenica 26, alle ore 18 ancora non era stato rimosso.

Disagi per i pedoni

Lasciato così, in corrispondenza dell’incrocio, ha finito per “complicare l’attraversamento per carrozzine, anziani e disabili” ha sottolineato Corrotti che per la Lega ricopre l’incarico di responsabile regionale del dipartimento disabilità. Non è peraltro l’unico disagio, segnalato in via Oderisi da Gubbio, del quale finiscono per essere penalizzate persone con difficoltà di deambulazione.

Un parcheggio off limits per i disabili

Ad inizio della settimana la stessa Corrotti aveva mostrato le immagini di un parcheggio riservato alle persone con disabilità, sistemato dietro una batteria di cassonetti. Una scelta che già rendeva complicato l’accesso allo stallo, reso del tutto impossibile dalle cataste di rifiuti abbandonate proprio nello spazio riservato a questa particolare categoria di utenti.