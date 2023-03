Pd, l'ex segretario romano Miccoli attacca Gualtieri: “Non capisco la sua strategia”

Il 15 novembre in direzione regionale è stato l'unico a votare contro la candidatura di Alessio D'Amato, poi sconfitto da Francesco Rocca nella corsa per la poltrona lasciata da Nicola Zingaretti alla Pisana. Adesso Marco Miccoli, ex deputato Pd e riferimento del partito nella zona di Donna Olimpia a Monteverde (dove Schlein ha preso 492 preferenze alle primarie), mette ancora nel mirino Roberto Gualtieri.

L'ex deputato Miccoli contro Gualtieri

Lo fa elencando una serie di scelte secondo lui sbagliate, perché messe a terra da Gualtieri&Co. senza la giusta concertazione: il termovalorizzatore, il bilancio, la gestione di Acea, il Piano Casa, la gestione delle sale cinematografiche dismesse. "Non capisco la strategia della giunta - scrive su Facebook, titolando il post con un 'Io non vi capisco' in bella evidenza -. I percorsi si costruiscono assieme sul nascere, non a cose fatte". Miccoli, che era presente al "Monk" - tra i pochi nomi del partito, a quel tempo - al lancio della candidatura di Elly Schlein alla segreteria il 6 dicembre, cita in fila quei passaggi che da un anno a questa parte hanno alimentato il dibattito e lo scontro intorno al governo cittadino.

"Dobbiamo essere in grado di capire quando fare un passo indietro o si va a sbattere"

"Prima la chiusura di qualsiasi confronto con le associazioni ambientalista - esordisce - comitati e sindacati sulla scelta improvvisa dell'inceneritore a Santa Palomba, poi un bilancio approvato con il parere contrario delle organizzazioni sindacali, poi il silenzio sul caso dell'Ad di Acea denunciato per maltrattamento dalle lavoratrici, di recente le scivolate sul Piano Casa, ora l'annuncio di una delibera per la rete cittadina dello spettacolo e per le sale cinematografiche dismesse, dove non vengono coinvolte importanti realtà, come la Fondazione Piccolo America". "Dobbiamo essere in grado di capire quando dobbiamo fare un passo indietro rispetto ciò che ci dice la città - ha concluso Miccoli -, altrimenti così non andiamo da nessuna parte o meglio andiamo a sbattere".

L'appoggio alla lotta anti-termovalorizzatore

Il 25 marzo, tra le altre cose, l'ex deputato ha partecipato a una manifestazione dei sindaci dell'hiterland romano, riuniti ad Albano insieme a comitati e semplici cittadini per dire no al termovalorizzatore di Santa Palomba. Una decisione, quella dell'impianto, che a suo tempo Miccoli accolse con queste parole: "Non so se la giunta comunale e la maggioranza capitolina funzionino come una caserma - scriveva a suo tempo . So che un partito non può funzionare come una caserma. La mancanza di ogni forma di confronto dentro al Pd romano e dentro il centrosinistra tutto, sta diventando inaccettabile".