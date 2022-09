Marciapiedi invasi dalle erbacce: “Diserbo partito in tutti i municipi”

La rimozione delle piante infestanti che rendono impraticabili i marciapiedi è partita in tutta la città. Anche gli ultimi quattro municipi che, alla data del 29 agosto, ancora non avevano avviate le procedure di diserbo si sono attivati.

Il tavolo del decoro, l’organismo voluto dal sindaco e presieduto dall’assessorato all’ambiente, nella riunione di venerdì 2 settembre ha fatto il punto della situazione. I rappresentanti di tutti i municipi hanno confermato l’avvenuto avvio dei lavori di diserbo e decoro, che hanno seguito criteri di priorità sulle aree limitrofe ai plessi scolastici, a cominciare da nidi e materne per poi proseguire sulle scuole di prossima apertura. Anche sulla pulizia delle caditoie in particolare in queste aree gli interventi sono stati avviati.

Perchè i marciapiedi erano invasi di erbacce

Nella capitale la rimozione delle erbacce dai marciapiedi è un servizio che viene garantito da due organismo: l'ente di prossimità ed il dipartimento ambiente.Dal gennaio 2021 infatti non è più l’Ama ad occuparsene, bensì i municipi che devono provvedere ad effettuare una gara, finora impostata premiando "il massimo ribasso", in grado d’individuare la ditta a cui affidare il compito per le strade che non sono di grande scorrimento. Le difficoltà incontrate, sul piano amministrativo, nel controllare la grande mole di candidature ditte private avevano fatto pervenire, è stato all’origine dei ritardi nell’esecuzione degli interventi. In alcuni casi, infatti, sono partiti soltanto negli ultimi giorni. Dal prossimo anno, l’amministrazione ha fatto sapere di voler modificare i parametri per accedere ai bandi, in modo da renderli più selettivi e, quindi, più gestibili.

Al lavoro sulle strade di grande viabilità

Il diserbo nelle strade di grande viabilità, che a Roma sono 1158, è invece gestito dal dipartimento ambiente. E proprio quest’ultimo organismo, nel corso del “tavolo del decoro” ha informato il coordinamento dei lavori avviati e di quelli in corso. Nella settimana, a titolo esemplificativo, saranno completati gli interventi di diserbo sul Lungotevere Marzio ed in viale Pretoriano (municipio I), a Corso d’Italia e piazza Brasile (municipio II), in via Filippo Fiorentini ed in via dei Monti Tiburtini (municipio IV), in via Sabatino ed in via Senorbi (municipio XI); ed ancora in via della Vignaccia (municipio XII), via della Storta e via Damiano Chiesa (municipio XIV) ed in via Flaminia Vecchia (municipio XV).

Per le prossime due settimane, il dipartimento ambiente provvederà ad effettuare altri interventi tra i quali: tutti i Lungotevere (municipio I), via Tiburtina, Piazzale del Verano, viale dell’Università, viale Regina Margherita (municipio II), viadotto dei Presidenti (municipio III), via Casale di S.Basilio, viale Kant, via di Tor Cervara (municipio IV), viale della Serenissima, Via Prenestina, Via Palmiro Togliatti (municipio V), via di Lunghezza, via di Rocca Cencia (municipio VI), via Tuscolana, via Appia, via Anagnina (municipio VII). Ed ancora in via Laurentina, Circonvallazione Ostiense e viale Leonardo Da Vinci (municipio VIII); in via Castel di Leva, viale Oceano Atlantico, viale Oceano Pacifico (Municipio IX), viale dei Romagnoli, Litoranea, viale del Lido di Castelporziano (Municipio X).

La razionalizzazione delle competenze

“Il tavolo del decoro voluto dal Sindaco Gualtieri si conferma uno strumento di raccordo utile ed efficace tra i municipi e l’amministrazione. La conferma dell’avvenuto avvio dei lavori di diserbo in tutti i municipi è una buona notizia ma occorre accelerare in tutti i settori la macchina amministrativa per finalizzare gli appalti e completare gli interventi di decoro con priorità sulle scuole come indicato dal sindaco con la massima celerità – ha spiegato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – Le risorse aggiuntive per il decentramento municipale ci sono, ma è assolutamente necessario un lavoro di razionalizzazione e accorpamento delle competenze che oggi, in molti settori, sono confuse e parcellizzate rendendo così spesso molto lunghi e complicati i processi amministrativi per mettere in campo gli interventi di pulizia e decoro di cui la città ha bisogno”.