Marcello De Angelis, la bufera non si placa: fioccano le richieste di dimissioni

Le dichiarazioni di Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione del Lazio, sull’estraneità di Fioravanti, Mambro e Ciavardini nella strage di Bologna stanno diventando un caso nazionale.

Il responsabile della comunicazione del Lazio

Il presidente della regione Francesco Rocca, viene tirato per la giacchetta da tutto lo stivale. Al presidente della regione, viene chiesto di prendere le distanze dalla ricostruzione sull’attentato ma soprattutto di ottenere le dimissioni del portavoce su cui aveva scelto di puntare nonostante le proteste dell’Anpi. Giornalista e direttore per tre anni del Secolo d'Italia, Marcello De Angelis è stato anche due volte parlamentare, eletto prima con Alleanza Nazionale e poi con il Popolo della Libertà. In precedenza De Angelis è stato un militante di Terza Posizione e durante gli anni 80 ha scontato delle condanne penali. Dal 2020 è stato al fianco di Rocca nella Croce Rossa Italiana, di cui è stato, dall' ottobre 2020, responsabile del settore cultura, eventi e pubblicazioni. Tra quanti stanno chiedendo l’intervento del governatore, che lo ha portato in regione, c’è anche la segretaria del PD Elly Schlein.

L'intervento di Elly Schlein

“Lo abbiamo detto in piazza di fronte alla stazione solo qualche giorno fa, il 2 agosto, in occasione dell'anniversario della strage di Bologna: non accettiamo ulteriori depistaggi e tentativi di riscrivere la storia, negando le evidenze processuali per cui l'associazione dei familiari delle vittime si è tanto battuta e la Procura di Bologna e le forze dell'ordine hanno lavorato in questi anni. Tantomeno – ha aggiunto Schlein – se questi tentativi ignobili arrivano dal portavoce del Presidente della Regione Lazio: servono dimissioni immediate”.

Cosa aveva dichiarato De Angelis

De Angelis, in un post pubblicato sui proprio canali social nella tarda serata del 3 agosto, aveva dichiarato di “sapere per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini” che di De Angelis è stato il cognato. “Non è un’opinione - ha aggiunto il portavoce della regione Lazio – lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e ‘cariche istituzionali. E se io dico la verità, loro - ahimè – mentono”. Fioravanti aveva inoltre aggiunto che “chi, ogni anno e con toni da crociata, grida al sacrilegio se qualcuno chiede approfondimenti sulla questione, ha sicuramente qualcosa da nascondere”. Nell’insieme, il tentativo di discolpare Fioravanti, Mambro e Ciavardini, è stato stigmatizzato inizialmente da tutto l’opposizione regionale, dal centrosinistra ai cinque stelle, arrivando poi ad interessare anche “i big” dei vari partiti.

L'indice puntato contro Giorgia Meloni

A proposito di big, partendo dalla vicenda di De Angelis, Schlein si è scagliata anche contro il numero uno del governo. “E’ grave che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Queste ultime, ha ricordatola segretaria PD “dimostrano che è stata una strage di matrice fascista commessa da organizzazioni neofasciste, con un disegno eversivo, facilitato da apparati deviati dello Stato. E se qualcuno fatica a riconoscerlo non è adatto a ricoprire incarichi istituzionali di nessun tipo”.

Dimissioni richieste anche dal M5s

Dal fronte del M5s nazionale, si registra una nota di Francesco Silvestri, il capogruppo pentastellato alla camera. “Le parole di Marcello De Angelis, portavoce del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, sono vergognose e inaccettabili ma non mi stupiscono visto il passato del personaggio in questione” ha commentato il deputato grillino. “A nome del M5S mi domando per quanto ancora Rocca e Meloni resteranno in silenzio, visto anche l'attacco di De Angelis al Presidente Mattarella”.

La reazione della sinistra

A tirare per la giacca il governatore ha provveduto anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Il presidente della Regione Lazio ha due strade: la prima strada è quella cacciare subito chi infanga in questo modo la memoria della nostra storia repubblicana, che in modo irrispettoso insulta le vittime e i loro familiari, dà un colpo alla credibilità dell'istituzione che rappresenta. L'altra strada – ha concluso Fratoianni, eletto in Parlamento con l’alleanza Verdi Sinistra – è quella di far finta di niente, e rendersi così complice di questa infamia. Rocca decida”.

Anche l’ex segretario democratico Pier Luigi Bersani non si è sottratto dal commentare la riflessione del portavoce di Roma "Lo squillo di tromba di Marcello De Angelis non rimarrà isolato. La studiata ambiguità della dichiarazione per il 2 agosto del presidente del Consiglio conteneva un messaggio che solo le anime belle non hanno voluto vedere” ha scritto Bersani su Twitter. "Lasciare aperto il vaso di Pandora delle falsità nere mentre finalmente la verità giudiziaria si afferma. Lo ripeto. Chi non rispetta le vittime innocenti negando loro una verità conclamata – ha aggiunto Bersani - non merita il rispetto degli italiani”.

De Angelis ed il richiamo a Giordano Bruno

Nella notte del 6 agosto, anticipando molte delle richieste di dimissioni successivamente arrivate, De Angelis ha affidato un’altra riflessione alla propria pagina facebook. “Come ogni libero cittadino di questa Nazione, ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare. E certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello morto, vittima di uno degli accertati depistaggi orditi per impedire l’accertamento della verità, con l’utilizzo della falsa testimonianza del massacratore del Circeo Angelo Izzo” si legge sull’account personale del responsabile della comunicazione del Lazio. “Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso” ha concluso De Angelis. Ma neppure quest’ultima riflessione è passata inosservata.

La replica di Calenda

“Caro De Angelis – ha replicato il leader di Azione Carlo Calenda - per fortuna lei vive in un paese democratico che ha sconfitto i fascisti (come lei). Dunque nessuno la manderà al rogo. Semplicemente continueremo a combattere le sue idee in nome della democrazia e della costituzione repubblicana che i suoi amici volevano sovvertire. Il martirio le è precluso, le dimissioni no – ha concluso Calenda, ricorrendo ad un Tweet – Spero che Rocca si dia una mossa in questo senso”.

Il commento di Alemanno

Non ci sono soltanto commenti che invocano le richieste di dimissioni. C'è chi, come l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, esce fuori dal coro. E dal proprio account Twitter rilancia il post di De Angelis accompagnandolo dal seguente messaggio: “Il coraggio di Marcello De Angelis sulla Strage di Bologna”.