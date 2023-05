"Un nostalgico del Fascismo non può rappresentare la comunicazione della Regione Lazio"

Dalla Croce Rossa alla Regione Lazio, un'istituzione, sempre per occuparsi di comunicazione. Se nell'associazione internazionale la nomina di Marcello De Angelis aveva fatto rumore, l'incarico conferitogli dal presidente Francesco Rocca è passato quasi in sordina. Ci ha pensato l'Anpi di Roma a ricordare il passato di De Angelis, definito "un nostalgico del fascismo che scrive e canta brani inneggianti al Duce in concerti con saluti romani e che in passato ha dichiarato di essere favorevole all'abolizione della festa del 25 Aprile". Per questo, secondo l'associazione nazionale dei partigiani "non può rappresentare la comunicazione ufficiale della Regione Lazio. Per questo chiediamo al presidente Rocca l'immediata revoca della nomina all'ex terrorista De Angelis".

L'Anpi ricorda quindi il passato di De Angelis, militante del "Fronte della Gioventù" e di "Lotta Studentesca", che con l'ex Nar Luigi Ciavardini ha fondato "Terza Posizione". De Angelis è stato arrestato a Londra nel 1989 e detenuto per tre mesi nel carcere di massima sicurezza di Brixton. Nello stesso anno si è costituito, finendo condannato a 5 anni e mezzo di carcere per associazione sovversiva e banda armata.

"Tornato libero", ricorda ancora l'Anpi "si è dedicato, tra altre cose, alla scrittura di canzoni nostalgiche, inneggianti al fascismo e al duce. Basta fare una ricerca in rete per scoprire che fino a pochi anni fa De Angelis si esibiva come cantante e frontman del gruppo 270 bis (il nome fa riferimento al reato di terrorismo ed eversione) in concerti che finivano per divenire raduni di militanti dell'estrema destra, con tanto di saluti romani e slogan fascisti, per propagandare e fare apologia del Ventennio e della dittatura di Benito Mussolini".

L'associazione si dice sorpresa del fatto "che nessuno si sia preoccupato di verificare questi aspetti che caratterizzano da sempre la figura politica dell'ex direttore del Secolo d'Italia ed ex parlamentare, che non sono conciliabili con una funzione pubblica, retribuita con 110mila euro all'anno, con soldi di tutti i cittadini del Lazio. Un nostalgico del fascismo non può rappresentare le istituzioni democratiche, nate dalla Resistenza e dall'antifascismo".

Marcello de Angelis, che in carriera è stato direttore de Il Secolo d’Italia e collaboratore con le testate Libero e Il Tempo, da ottobre 2020 ricopriva il ruolo di responsabile cultura, eventi e pubblicazioni della Croce Rossa nonché di portavoce del presidente nazionale, ovvero Francesco Rocca. Con il nuovo incarico andrà a guadagnare 110 mila euro l’anno. La sua nomina, per quanto controversa relativamente al suo passato, non ha sorpreso proprio perché da sempre De Angelis è stato parte del cerchio magico di Rocca che in Regione ha portato altri ex membri del suo staff della Croce Rossa.