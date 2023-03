Maratona e derby, super lavoro per i vigili di Roma: sarà banco di prova prima del Giubileo

La mattina la Maratona con i trentamila partecipanti che attraverseranno le strade della città dal centro al Flaminio passando per Prati e Parioli, il pomeriggio il derby Lazio-Roma che porterà circa 54mila spettatori allo Stadio Olimpico. Tra strade chiuse, linee deviate e misure di sicurezza straordinarie sarà una domenica di passione per la Capitale. La coda della maratona più affascinante del mondo coinciderà con il primo afflusso dei tifosi in zona stadio.

La domenica di passione per i vigili di Roma

In campo ci saranno circa 800 agenti della Polizia Locale, per il servizio dedicato alla viabilità su strada dall’alba a sera inoltrata. Fino a quando il traffico per il deflusso dall’Olimpico non sarà tornato regolare. Uno sforzo straordinario per i vigili di Roma che ormai da tempo lamentano un organico troppo ridotto per rispondere a tutte le esigenze della città. I caschi bianchi nella Capitale dovrebbero essere oltre 9mila, sono appena 5800.

I vigili di Roma decimati

“Sarà una giornata che metterà alla prova la Polizia Locale, ma credo che come al solito il Corpo dimostrerà efficacia operativa e senso del dovere insieme ad una spiccata capacità di interazione con le diverse problematiche” - ha commentato ai microfoni di RomaToday Francesco Croce, segretario regionale Uil Fpl Roma e Lazio. “La coperta è cortissima”, ammette il sindacalista. “Tuttavia - è ottimista Croce - il Campidoglio entro marzo presenterà il piano assunzionale aggiornato e ha promesso di chiudere la nuova procedura concorsuale in tempi brevissimi”. Il riferimento è all’annuncio dell’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, che ha annunciato un nuovo concorso per vigili a Roma: 800-1000 posti con “nuovi assunti tra fine 2023 e inizi 2024”. Pochi per colmare il gap di risorse. “Rimaniamo su un piano di complessiva indigenza - sottolinea Croce - la carenza di organico va colmata con interventi strutturali che devono arrivare dal governo ed essere recepiti dal Comune”.

"Servono 3mila assunzioni"

“Chiediamo l’assunzione di almeno altri 3mila agenti” - sottolinea invece Marco Milani, del SULPL - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale. Poi sulla giornata di domenica: “Il Corpo ormai è abituato a lavorare in emergenza per servizi che sono ordinari. Questo lo dimostrano i 10 milioni e mezzo di euro impiegati per gli straordinari e le 748mila ore annue di straordinario lavorate dai caschi bianchi romani. La giornata di domenica - ha detto Milani a RomaToday - sarà sinparticolamente impegnativa, ma sarà solo assaggio di quello che i romani si troveranno quotidianamente a vivere per l’imminente Giubileo e ancora prima per gli inevitabili disagi che l’apertura dei cantieri porterà sulla viabilità cittadina”.