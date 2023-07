Roma sempre più inquinata. La mappa delle zone dove lo smog è fuori controllo

La qualità dell’aria, a Roma, non migliora. È questo il primo dato che emerge dalla campagna partecipata “Salviamo l’aria” del 2023 che, col coordinamento della onlus “Cittadini per l’aria”, ha permesso di rilevare i livelli del biossido di azoto (NO2) nella Capitale. Un gas pericoloso per la salute, che contribuisce alla formazione del particolato più fino, il PM2.5.

“L’NO2 - è stato ricordato dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente- è tra i vari ossidi di azoto quello più importante da un punto di vista tossicologico”. Il fatto che sia dannoso alla salute è stato già accertato e, ha reso noto sempre il Sistema nazionale per al protezione dell'ambiente, “é stata anche riscontrata un’associazione significativa tra le concentrazioni atmosferiche di NO2 e la mortalità giornaliera in varie città”.

La media mensile

La media di biossido d'azoto che i 387 campionatori hanno accertato, nel periodo tra febbraio e marzo 2023, è stata di 42,69 μg/m3. E’ quindi superiore rispetto a quella che era stata riscontrata nel 2020 (40 μg/m3). Valore, quest’ultimo, che a livello di media mensile, è stato superato nel 56% dei casi analizzati. Nell’8%, sempre su base mensile, hanno travalicato anche la soglia dei 60 μg/m3.

Per rendere graficamente i valori riscontrati, è stata elaborata una mappa con colori che variano dal verde (per i valori inferiori a 20 μg/m3) al nero (superiore agli 80). Nel mezzo una gamma cromatica in cui dominano i colori arancio e rosso, quelli cioè che esprimono valori superiori ai 40-50 μg/m3. Quali sono le zone in cui si registrano le maggiori concentrazioni di biossido d’azoto, un inquinante che viene sprigionato dal traffico veicolare ed in particolare dai motori diesel?

Le zone più esposte

Il centro storico è quello dove, i livelli, appaiono più alti. In via della Greca hanno raggiunto la media di 60,2 μg/m3, valore anche più alto in via del Teatro Marcello (65,6 μg/m3). Sempre nel municipio I, colpisce il livello raggiunto all’Esquilino, con una concentrazione di biossido pari a 66,7 μg/m3. Valori alti, ma decisamente inferiori rispetto a quanto rilevato in altre zone della città consolidata.

San Giovanni continua ad essere uno dei quartieri con la maggiore media di No2 rilevata. Via Druso, con il suo 83,9% è da bollino nero. Ma anche via Cilicia ha una concentrazione significativa, con 73,1 μg/m3. Alte le concentrazioni anche sulle principali consolari, come la via Casilina (81,7 μg/m3) la Palmiro Togliatti 62,4 μg/m3 e, a decrescere, la Tuscolana 62.4 μg/m3, l’Ostiense 67.7 μg/m3, via Nomentana 55.9 μg/m3, via Cassia 50.5 μg/m3, via Flaminia 57 μg/m3, Aurelia 53.8 μg/m3, Portuense 52.7 μg/m3, Laurentina 47.3 μg/m3.

Monitorate anche scuole ed aree verdi

Molti campionatori sono stati sistemati a ridosso delle scuole. Sono state quasi 80 quelle monitorate, con risultati molto diversi tra loro. In via Nino Bixio, dove è stata inaugurata una “strada scolastica”, il valore è inferiore ai 10 microgrammi per metro cubo. Nel 30% dei casi, però, il valore si attesta tra i 40 ed i 50 μg/m, che è un dato molto vicino a quanto registrato nelle principali strade consolari.

Come era lecito attendere, invece, sono risultati bassi i valori registrati nelle aree verdi. Ma con differenze significative. Gli orti urbani delle Tre Fontane e Villa Ada, hanno fatto registrare una media che è stata, rispettivamente, di 25,8 e 26,9 microgrammi di biossido di azoto per metro cubo. Valori che sono quindi all'interno dei limiti di legge. Interessante il dato rilevato per il parco gestito da Legambiente, alla Garbatella. Lì sono stati sistemati due campionatori, uno interno ed uno più vicino alla Cristoforo Colombo, con cui l'area verde confina. Il primo ha avuto una concentrazione di NO2 di 37,6 μg/m3 l'altro, a ridosso della consolare, di 44,1. μg/m3.

La ZTL Fascia verde

“I dati evidenziati - ha evidenziato con una nota stampa la onlus Cittadini per l’aria - sottolineano l’importanza della strada imboccata dal Comune di Roma con la decisione di attivare la ZTL “Fascia verde” allo scopo di proteggere la salute della popolazione romana”. “Il passo avanti che il Comune di Roma si accinge a fare – ha commentato Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria – rappresenta un passaggio fondamentale per modificare la mobilità, la qualità ambientale di Roma e la salute dei cittadini romani. La giunta comunale e chi governa in Regione hanno, da oggi, dalla loro parte i nostri dati che rafforzano la capacità di agire su questo fronte. Lasciare che chi vive e lavora a Roma e nel Lazio sia preda dei veleni di una mobilità tossica e pericolosa comporta per chi governa una responsabilità morale e giuridica”.