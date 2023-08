Emergenza abitativa, Enasarco mette sul piatto 255 alloggi liberi subito. Ecco dove si trovano

Roma Capitale ha bisogno di alloggi per far scorrere la graduatoria Erp e abbattere i costi degli affitti passivi. Enasarco deve dismettere il suo patrimonio immobiliare, operazione iniziata all'alba degli anni Duemila e non ancora conclusa, anche e soprattutto per assicurare le pensioni ai suoi iscritti. Ed è così che da circa un anno il duo Gualtieri-Zevi tratta con i vertici dell'ente che cura gli interessi degli agenti di commercio per circa 500 alloggi.

Roma Capitale vuole comprare 520 case Enasarco

Esattamente sono 520. Una parte già occupata e in affitto (265), mentre 255 unità immobiliari sono completamente libere e a detta del direttore generale di Enasarco, Antonio Buonfiglio "immediatamente disponibili per far scorrere la graduatoria delle case popolari", come affermato in una recente commissione trasparenza convocata da Federico Rocca. Una parte ancora ridottissima del patrimonio immobiliare di Enasarco: "Tra Roma e provincia abbiamo circa 7mila unità - aggiunge Buonfiglio - quindi l'eventuale cessione di queste prime 500 sarebbe solo il primo passo, almeno dal nostro punto di vista".

Dove si trovano gli alloggi

Il Piano Casa di Roma Capitale, appena approvato in consiglio comunale, ha tra i suoi assi strategici portanti proprio l'acquisizione di interi stock di immobili di proprietà di enti previdenziali. Si è concluso il rogito di 120 alloggi di Inps distribuiti tra Magliana, Don Bosco e Dragoncello. Adesso l'obiettivo è puntato su Enasarco. E se la volontà è colpire l'emergenza abitativa, la localizzazione degli appartamenti dell'ente previdenziale è coerente con la geografia attuale di questa emergenza. Infatti gli alloggi Enasarco si trovano in prevalenza nelle aree periferiche e popolari di Roma. Del pacchetto degli appartamenti liberi subito: 65 si trovano tra Pietralata, San Basilio e Portonaccio, 50 tra Prenestina e Casilina, 20 tra Spinaceto e Mostacciano, 70 al Tuscolano, 40 tra Axa, Acilia, Ostia e 10 tra Portuense, Bravetta e Pisana.

Il Comune: "Vogliamo tagliare gli affitti passivi"

Tommaso Antonucci, direttore del dipartimento patrimonio di Roma Capitale, intervenendo in commissione trasparenza conferma la forte volontà del Campidoglio di acquisire più alloggi possibili, ma informa i commissari presenti di quello che potrebbe essere un piccolo intoppo: "L'interlocuzione va avanti da mesi ed è fruttuosa - spiega - anche perché Enasarco ha una consistenza patrimoniale importante e noi vogliamo abbattere i costi degli affitti passivi, andando ad acquisire tutto lo stock tra occupati e liberi. Il discorso va avanti parallelamente tra unità immobiliari destinate agli uffici e quelle per l'emergenza abitativa. Bisogna però capire come ci possiamo muovere, all'interno della normativa vigente, nell'effettuare la compravendita tra enti".

Il dubbio dell'Avvocatura sulla compravendita tra enti

Esiste infatti una norma che permette a due enti pubblici di effettuare compravendita di immobili senza avviso pubblico, ma semplicemente indicando il soggetto pubblico alienante dando evidenza dell'operazione e pattuendo un prezzo certificato dall'Agenzia delle Entrate (come è stato necessario con le case Inps). Per evitare intoppi un attimo prima del rogito, il dipartimento patrimonio ha chiesto un parere all'Avvocatura di Roma Capitale: "Loro sostengono che Enasarco - spiega Antonucci - non sia completamente un ente di natura pubblicistica, poiché questa vocazione sia riservata alle questioni pensionistiche e non alla gestione del patrimonio. E viene citata una sentenza della Corte di Cassazione. In linea di massima, dunque, Enasarco non rientrerebbe nella norma (e il Comune non potrebbe trattare direttamente con loro, ndr), ma nell'avanzare la richiesta di parere io ho citato invece una sentenza del Consiglio di Stato del 2021 nella quale si sostiene che, anche dopo la trasformazione in ente di diritto privato, il carattere pubblicistico sia immutato in quanto ente previdenziale". Antonucci, in chiusura di intervento, ha specificato che "non vorrei trovarmi a fare operazioni da decine di milioni di euro senza le dovute coperture e nel solco delle norme vigenti". Per questo a settembre verrà convocata una nuova commissione trasparenza, stavolta con l'Avvocatura presente.