Binari del tram e manutenzioni metro, dalla giunta Gualtieri 21 milioni contro la "carenza di ferro"

Due stanziamenti approvati con altrettante delibere. La giunta Gualtieri ha dato il via libera ad una serie di interventi destinati al servizio di trasporto pubblico. Oltre 21 milioni per effettuare manutenzioni sulla linea b e sui binari delle linee tramviarie.

I lavori sugli armamenti tramviari

“In Giunta questa mattina abbiamo approvato lo stanziamento di quasi 20 milioni di euro per interventi, divisi in 18 singoli lotti, dedicati al rinnovo dell’armamento tranviario” ha annunciato: Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale. “Si tratta di lavori resi ancora più urgenti, al fine di adeguare l’infrastruttura alle caratteristiche dei mezzi, in relazione alla messa in esercizio dei nuovi tram da acquisire con i fondi assegnati dal MIMS col decreto ministeriale 607 del 2019”.

Le manutenzioni dei binari

Gli interventi, divisi in 18 lotti, vanno a coprire ampi quadranti della città, dal centro alla periferia. Molte manutenzioni sono dedicate alla via Prenestina, ad esempio sotto il viadotto ferroviario di Ponte Casilino, dov'è previsto che si sostituiscano 220 metri di binario semplice. Per restare nel quadrante Sud-est della capitale, sono previsti interventi su 300 metri di binari in viale Palmiro Togliatti, direzione centro, e la sostituzione di altri 200 in via dei Castani. Più consistenti i lavori finanziati su viale Trastevere, dove le operazioni che interessano i binari si estendono per oltre un chilometro e trecento metri. Su Cirvoncallazione Gianicolense il rinnovo dei binari supera invece i due chilometri di armamenti. Anche al Flaminio sono previsti interventi, ad esempio in viale Tiziano da piazza Apollodoro a Largo Consalvi ed in zona Parioli su piazzale Villa Giulia- Via delle Belle arti, per un totale di 525 metri di binari.

Binari incompatibili con i nuovi tram

Le manutenzioni degli armamenti tramviari rappresentano un aspetto centrale. Ad inizio dicembre su 77 tram ne erano rimasti solo 22 in circolazione. Spesso il problema del logorio di questi mezzi, soprattutto per quelli più nuovi, è dato dalla loro incompatibilità con i binari su cui viaggiano. Il risultato è che finiscono entrambe per deteriorsarsi. Un problema a fronte del quale, “in passato è stato fatto pochissimo. C'erano 25 milioni. Ma in tre anni - aveva ricordato ad inizio mese sempre l'assessore Patanè - sono stati sviluppati uno o due milioni all'anno”.

Fondi anche per lavori urgenti sulla linea B

Non ci sono soltanto delle risorse destinate a binari, massiciate e deviatoi che regolano la circolazione delle linee tranviarie. La seduta di giunta, infatti, è servita anche per approvare il progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria della linea B, “per cinque interventi urgenti e prioritari” che complessivamente cubano oltre 1,2 milioni di euro.

Nello specifico le risorse investite per la linea B riguardano la manutenzione straordinaria del sovrappasso pedonale della stazione Garbatella, il risanamento del viadotto di viale Giustiniano Imperatore, il rifacimento del copriferro impalcato ad Eur Palasport. Ed ancora il rifacimento delle recinzioni in alcuni punti della tratta Magliana- Marconi ed il risanamento e ripristino del copriferro nel viadotto della stazione Ponte Mammolo.

“Al nostro arrivo, ci siamo attivati fin da subito per avviare tutti i processi di progettazione di tranvie e metropolitane e per utilizzare i finanziamenti a disposizione di Roma Capitale per avviare le manutenzioni, con l’obiettivo di garantire innovazione sulle linee, ma anche la sicurezza dei convogli e dei passeggeri” ha spiegato il titolare della delega alla mobilità in giunta.

Manutenzioni mai effettuate e fondi inutilizzati

“La cura del ferro viaggia su due direttrici – ha aggiunto Patané - da una parte la messa in esercizio di nuove linee, dall’altra la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti. Abbiamo trovato metropolitane e tram purtroppo in condizioni disastrose a causa di manutenzioni mai effettuate e di finanziamenti mai utilizzati, come i 425 milioni stanziati dal Governo Gentiloni”.

Il lavoro per dotare Roma di un sistema di trasporto su ferro all’altezza di una capitale, non è però concluso. Tuttavia, ha chiarito l’assessore, “Per completare le manutenzioni su metro e tram ci occorre un altro miliardo, che potremo ottenere dal Governo soltanto dopo aver utilizzato i fondi precedentemente stanziati dal MIMS”.