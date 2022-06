Scuole comunali, per la manutenzione straordinaria pronti quasi 5 milioni di euro

Un accordo quadro triennale con la ditta che si aggiudicherà la gara e 4,9 milioni di euro complessivi: è così che la giunta capitolina muove i primi passi per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è arrivata oggi, venerdì 17 giugno.

I lavori, che andranno a supportare e integrare quelli già previsti dai singoli municipi e seguiranno le indicazioni da parte degli stessi enti locali, prevedono i rifacimenti delle impermeabilizzazioni e i manti di copertura, le pavimentazioni interne ed esterne, gli intonaci e le ritinteggiature. Il comune procederà quando necessario anche alla revisione o sostituzione degli infissi, al rifacimento degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche o di scarico, al rifacimento o alla sostituzione degli impianti idrici, igienici e sanitari.

“La manutenzione delle scuole di Roma Capitale è stata da subito la nostra priorità – ha spiegato il sindaco Gualtieri – garantendo qualità e sicurezza delle strutture e la conseguente possibilità che rappresentino sempre più luoghi vivi e protagonisti all’interno della comunità. Nei piccoli interventi come nei grandi investimenti prosegue il nostro piano di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della rete scolastica cittadina, sia con fondi comunali, regionali e statali, che massimizzando le risorse previste dal Pnrr”.

“Mettiamo in campo ulteriori investimenti per il rilancio delle nostre scuole. La soluzione dell’accordo quadro consentirà di perseguire al meglio un duplice obiettivo - aggiunge l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini - quello di assicurare ai bambini e alle famiglie una continuità di intervento e quello di migliorare complessivamente le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e la loro funzionalità in rapporto alle attività educative che devono ospitare”.