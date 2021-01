Il Comune mette alla porta i 50 ex manutentori civici: “Promesse disattese, mai assunti come operatori del verde”

Assunti part time e a tempo determinato dal Comune di Roma per effettuare interventi straordinari di manutenzione del verde e poi, dopo tre anni, messi alla porta: esclusi da qualsiasi provvedimento di stabilizzazione.

La protesta degli ex manutentori civici: 50 giardinieri senza lavoro

Sono i 50 ex manutentori civici di Roma Capitale che ieri hanno manifestato sotto al Campidoglio per protestare contro l'amministrazione Raggi per la loro esclusione dal bando che prevedeva l'assunzione di 50 operatori del verde dopo le promesse di impiego ricevute, spiegano, dall'ex assessore all'ambiente del Comune, Pinuccia Montanari.

“Si tratta di 50 persone, 50 famiglie che non ricevono risposte ormai da tempo, anzi hanno visto sparire, per mano della giunta, 350mila euro che finanziavano un progetto mai divenuto operativo. In una città in cui la carenza della manutenzione del verde è inesistente e l’ufficio giardini è allo stremo - si legge nel volantino distribuito sotto a Palazzo Senatorio - i manutentori civici chiedono soluzione immediata alla loro disoccupazione”.

Dagli ex manutentori civici carbone alla sindaca Raggi

Durante la protesta gli ex giardinieri hanno anche consegnato simbolicamente una calza di carbone per la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Nulla è stato fatto", hanno spiegato gli ex manutentori civici. "Chiediamo al consiglio comunale di farsi carico di questa situazione che sta diventando imbarazzante. Abbiamo acquisito esperienza e professionalità e solo una cinica e ingiustificata forma di discriminazione - dicono - può giustificare un atteggiamento del genere". Tutto questo "nonostante fosse stata già prevista, per risolvere la questione, una cifra di 350mila euro".