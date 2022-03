La mansarda dove visse Pertini diventerà una casa della Memoria

Trasformare il piccolo appartamento dove ha vissuto il suo mandato in un museo. E’ questo il destino della mansardina dove, Sandro Pertini, ha abitato nei cinque anni trascorsi da capo dello Stato.

Una scelta anticonformista

Il partigiano medaglia d’oro al valore militare, considerato il presidente della Repubblica più amato nella storia del nostro paese, non aveva vissuto nelle stanze che in Quirinale sono dedicate alla più alta carica dello Stato. Pertini aveva infatti scelto di vivere in una mansarda di appena 40 metri quadrati con la moglie Carla.

La mansarda di Pertini

Dopo la scomparsa della consorte, avvenuta nel 2005, la casa non è più stata affittata e nel 2011 per volontà del cognato Umberto Voltolina, in accordo con la Fondazione Sandro Pertini, è stata restituita alla città. L’ipotesi di destinare l’appartamento ad una “casa della Memoria” era già stata formulata nel 2016 ma finora, al di là delle realtà associative che l’avevano suggerita, non era stata ancora formalmente presa in considerazione dal Campidoglio.

L'omaggio al presidente

“Vogliamo ricordare un grande presidente che scelse di vivere non al Quirinale, ma nella sua casa. E’ una figura istituzionale a cui tanti italiani e molti romani sono rimasti legati. Pertanto – ha osservato il presidente della commissione politiche abitative Yuri Trombetti –abbiamo pensato di onorare la sua memoria, realizzando un piccolo museo proprio in quell’abitazione dove, per alcuni anni, ha deciso di abitare”.

Una casa della Memoria

Maggioranza ed opposizione hanno deciso di sostenere la proposta portata in Aula dalla democratica Antonella Melito. Al sindaco Gualtieri il compito di trasformare i 40 metri quadrati della “mansarda di Trevi” in un museo.Un luogo che, eventualmente con il supporto informatico, anche attraverso delle proiezioni possa tramandare nel tempo la memoria del “presidente più amato” della storia italiana