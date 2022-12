"Se non superi il pranzo di Natale, noi ci siamo": il manifesto dell'agenzia funebre

"Se non superi il pranzo di Natale, noi ci siamo". Recita la pubblicità affissa tra le strade di Roma, in tutti i quartieri da nord a sud della Capitale. Gli ideatori sono i responsabili della Funeraria Roma Capitale, una società che fa capo all'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Lo slogan è anche sulla pagina Facebook di Funeraria Roma Capitale, ma il Campidoglio chiarisce: "Il Comune non c'entra, si tratta di un'azienda privata che non dipende da noi".

Il numero verde trascritto sul cartellone è quello della Funeraria Roma Capitale e rimanda alle Onoranze Funebri Comunali (A.M.A). Sul manifesto c'è anche il prezzo per un funerale "full service a soli 1.100 euro". Funeraria Roma Capitale Srl è "l'agenzia di onoranze funebri comunali e pompe funebri comunali leader nel settore dei funerali comunali", si legge sul sito. "Il Comune non c'entra, si tratta di un'azienda privata che non dipende da noi", ha fatto sapere il Campidoglio come riportano Corriere della Sera e Messaggero.