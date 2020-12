Manifesti shock contro l'aborto: "Da giorni se ne parla e nessuno li rimuove. Raggi cosa aspetti"

"Viale delle Milizie, Roma. Continuano ad esserci i manifesti di Pro Vita e il loro messaggio palesemente falso". A denunciare con foto la permanenza per le strade della Capitale dei manifesti di Pro Vita è la consigliera del Partito democratico Giulia Tempesta. Inutili gli appelli del centrosinistra a rimuovere i cartelloni affissi in città la scorsa settimana. "Sono giorni che se ne parla e ancora campeggiano. Cosa aspetta la Sindaca Raggi ad applicare il regolamento comunale e a farli togliere?".

"Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo". È il testo della campagna shock partita a Roma e Milano e firmata dal movimento Pro Vita & Famiglia. Maxi manifesti affissi e decine di camion vela apparsi a Roma per "denunciare l’aborto farmacologico", come spiegato dal movimento. Una campagna che ha sollevato la protesta di parte del mondo politico. "La farsa secondo cui la pillola RU486 metta a rischio la salute delle donne, sta diventando sempre più violenta" hanno denunciato Sara Lilli, capogruppo del Pd nel municipio Roma I Centro e Daniela Spinaci, Presidente della commissione municipale Pari Opportunità.

A sollecitare ulteriormente Raggi nella rimozione dei manifesti, anche la Cgil. "Devono essere rimossi, come prontamente chiesto dalle donne delle associazioni, da diverse esponenti politiche, dalle pensionate e dai pensionati della Cgil" si legge in una nota stampa. "Di violenza si tratta quando al diritto di scelta di interrompere una gravidanza, anche tramite la pillola RU486, viene associata l’immagine di un corpo di donna (si suppone morta avvelenata) che oltre se stessa ha ucciso il feto che teneva in grembo. Tanto ha fatto l'associazione ultracattolica ProVita facendo affiggere nei giorni scorsi, in diverse città d'Italia e nella Capitale, manifesti che dichiaratamente inviano un messaggio violento contro tutte le donne: se prendi la pillola abortiva, sei un'assassina".