No Green Pass: flop della manifestazione a Piazza del Popolo

Nella giornata in cui, da Torino a Milano, il popolo “no vax” si è dato appuntamento in molte piazze d’Italia, anche a Roma è stata organizzata una manifestazione.

Quattrocento partecipanti

Per la Capitale la sede del sit-in, annunciato per contestare il ricorso al Green pass, è stata quella di Piazza del Popolo. Sotto l'obelisco Flaminio sono sfilati manifestanti con cartelli in cui campeggiavano slogan come “non sono una cavia” e “non ai vaccini fatti con i fratelli animali. Mai, mai e poi mai”. Qualcuno ha esibito magliette con scritto “no alla dittatura”. In tutto, a Piazza del Popolo nel promeggio dell’11 settembre, si sono presentate circa 400 persone.

La presenza di Forza Nuova

Alla manifestazione, sventolando alcune bandiere tricolori e scandendo 'libertà' e 'no green pass' si è presentato anche un gruppo di militanti di Forza Nuova. Alcune decine di attivisti della formazione di estrema destra, ha perso parte al sit-in contro il green pass svoltasi a piazza del Popolo. In prima fila, megafono in mano, si è presentato il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino.

I precedenti appuntamenti no green pass

Già ad inizio settembre, davanti la stazione Tiburtina, era stata organizzato un sit-in contro il Green pass. In quel caso era stato per contestarne il ricorso nel giorno in cui diventava obbligatorio esibire il certificato verde andava esibito anche per salire sui treni a lunga percorrenza, oltre che sulle navi e sugli aerei. Anche in quel caso, la manifestazione per il numero di adesioni, molto contenute, si era rivelata un flop. Ma a differenza di analoghe manifestazioni organizzate contro il green pass, né quella della Stazione Tibrutina né il sit-in di piazza del Popolo hanno fatto registrare delle aggressioni ai danni dei giornalisti.