G20 a Roma, un corteo a Piramide ed un sit-in a San Giovanni: "Insorgiamo"

Un corteo a Piramide, un sit-in a piazza San Giovanni in Laterano. Ed in mattinata un blocco stradale tentato sulla Cristoforo Colombo. Nel primo giorno del summit sul clima organizzato dai grandi della Terra non sono mancate le proteste.

Il corteo partito da Piramide

“Voi G20 noi il futuro” si legge in uno degli striscioni srotolati durante il corteo partito alle 15 da piazzale Ostiense. E’ stato quello l’appuntamento più partecipato tra chi, nel corso di Sabato, ha contestato in strada l’avvio del G20 alla nuvola di Fuksas. Circa 5mila persone, si sono incontrate alla Piramide Cestia per protestare contro lo svolgimento del summit.

Cobas, un collettivo di fabbrica della GKN di Firenze, una delegazione dell’Ilva, rappresentanti della FLC Cgil, lavoratori Alitalia ed attivisti di Friday for the future, a partire dalle 15 sono sfilate per piazzale Ostiense e proseguendo per via Marmorata, con striscioni con scritto “Insorgiamo” e “Mille fiori sbocciano, costruire è l'alternativa” hanno marciato in direzione della Bocca della Verità.

Il sit-in a San Giovanni

Anche piazza San Giovanni è stata teatro di una delle iniziative organizzate in giornata. Intorno alle 15.30 “il numero di persone” lì presenti, ha fatto sapere la Questura “è in linea con quello preavvisato di 200”. Ed è lì, all’ombra della Basilica, che si sono dati appuntamento gli attivisti del Partito Comunista. “Oggi questa piazza fa finire la luna di miele di Draghi col popolo italiano, perché inizia la manovra finanziaria che fa ridere i banchieri, sorridere le multinazionali, mentre gli invalidi con 287euro sono privati del loro emolumento anche se fanno un lavoretto da 300 euro l'anno – ha dichiarato dal palco Marco Rizzo, il segretario del partito - i giovani vedranno l'età pensionabile sempre più alta, i lavoratori vengono privati dello stipendio con il green pass, si profila la possibilità di tassare la prima casa. Tutte misure che parlano del contrario per cui sono state prese. Pensiamo all'ambiente, ci hanno rotto con la green economy e abbiamo bollette che aumentano”.

Il blocco stradale sulla Colombo

Nella mattinata invece, una cinquantina di attivisti del Climate Camp Roma si sono presentati, intorno alle ore 8, in via Cristoforo Colombo. All’altezza del Ministero della Transizione Ecologica, gli attivisti del clima hanno contestato i governi del G20, bloccando in modo non violento la strada che conduce alla Nuvola, la sede del Summit dei grandi della terra. Sdraiati a terra, sono stati spostati di peso dall’intervento della polizia in tenuta antisommossa, senza che si registrassero dei problemi di ordine pubblico.