VIDEO | "Fermate il massacro in Palestina" Roma scende in piazza per chiedere la pace in Medio Oriente

Milgiaia di persone hanno partecipato alla marcia che si è tenuta oggi a Roma per chiedere la pace in Medio Oriente e in Ucraina. Un corteo che si è sviluppato lungo le vie della città per un immediato cessate il fuoco in Palestina. La manifestazione nazionale promossa dalla coalizione AssisiPaceGiusta ha visto scendere in piazza anche diversi volti noti della politica romana e nazionale. Donne e uomini che gridano 'Basta, fermatevi' chiedendo 'Pace e rispetto per i diritti umani'.

La manifestazione

Partito da Piazza della Repubblica e arrivato ai Fori Imperiali, il corteo ha riempito le strade della città. "Stop al genocidio. Voi i manganelli, noi la pace" è uno degli striscioni che, come riporta l’agenzia di stampa Dire, ha sfilato con gli studenti dell'Unione degli universitari. Il popolo della pace è sceso in piazza per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, garantire l'assistenza umanitaria al popolo palestinese, chiedere la liberazione degli ostaggi e per promuovere la conferenza internazionale per la pace e la giustizia in Medio Oriente. Ma non solo, i manifestanti sono scesi in piazza anche per ribadire la necessità di difendere il diritto e la liberà di manifestare.

Fermare il massacro

Presente insieme ai manifestanti il leader della Cgil, Maurizio Landini: "Ci sono 1500 camion pieni di aiuti umanitari bloccati, cessare il fuoco e dare gli aiuti è la condizione necessaria, per questo noi siamo qui in piazza oggi a manifestare e pensiamo di non fermarci: perché questo obiettivo deve essere realizzato". Landini ha criticato aspramente la politica di Israele: "Pensiamo che quello che sta facendo Netanyahu sia contro anche il popolo israeliano, siamo qui a difendere il diritto di tutti i popoli ad esistere, a essere riconosciuti - ha aggiunto- ma bisogna fermare il massacro che è in atto e bisogna smetterla con le armi e avviare un dialogo concreto per ricostruire la pace".

Muoiono civili innocenti

"Oggi ci sono tantissime persone, un corteo veramente molto numeroso, tantissime bandiere della pace e della non violenza con la richiesta del cessate il fuoco immediato da parte di tutti". Quello che arriva è un messaggio di "attenzione, interesse, condivisione e desiderio di pace e non violenza" ha raccontato, come riporta la Dore, Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento presente a Roma. "Senza l'immediato cessate il fuoco – ha continuato - non sarà possibile far arrivare gli aiuti umanitari necessari, senza l'immediato cessate il fuoco continueranno a morire centinaia e centinaia di civili innocenti".

"Il criminale atto terroristico del 7 ottobre messo in atto da Hamas contro lo Stato di Israele, ha acceso la miccia di una violenza senza precedenti nella regione. Violenza chiama violenza, e la moltiplica fino a che diventa inarrestabile. Prima che sia troppo tardi bisogna imporre un 'cessate il fuoco' a tutte le parti in causa. La popolazione civile di Gaza è vittima della violenza israeliana, e ostaggio della violenza di Hamas”.

"Siamo di fronte ad un orrore quotidiano – ha detto Massimiliano Smeriglio, eurodeputato AVS - L'Europa e il governo italiano battano un colpo ora per evitare ulteriori vittime civili innocenti, e si assumano impegni per garantire un ponte umanitario e fornire gli aiuti essenziali alla popolazione".

Crimini contro l’umanità

"Quello che sta accadendo a Gaza va al di là di ogni immaginazione: veri crimini contro l'umanità – ha affermato Angelo Bonessi, deputato di Verdi e Sinistra - stiamo raccogliendo documentazioni: foto e video da inviare al Tribunale penale internazionale affinché sia da supporto a un'inchiesta che ormai è inevitabile, quella per i crimini di guerra che si stanno realizzando a Gaza. Bambini che muoiono di fame, deliberata distruzione di abitazioni civili e dei presidi sanitari, aiuti umanitari bloccati. Incubatrici, medicinali, anestetici, freezer sono bloccati da Israele . Tutto ciò è inaccettabile, insieme agli aiuti umanitari bloccati che non possono entrare a Gaza. Tutta questa documentazione racconta anche nella nostra missione a Fafah la invieremo al tribunale penale internazionale a supporto di un'inchiesta necessaria e urgente".

Alla manifestazione si è presentato anche l’ex premier, Massimo D’Alema: "Questo tipo di polemiche sono prive di senso perché se chi le promuove fosse d'accordo nel cessate il fuoco sarebbe qui con noi con le loro bandiere - ha detto l'ex premier a LaPresse - Questa è una manifestazione promossa dalla Cgil, io ho raccolto l'appello da singolo cittadino per la pace e l'immediato cessate il fuoco a Gaza, quindi chiunque condivide questo è benvenuto. Per ragioni che sono lunghe da discutere si è attenuato quel sentimento di solidarietà verso il popolo palestinese che aveva caratterizzato a lungo la politica italiana di tutti i colori".