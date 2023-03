Protesta davanti al Ministero dell'Ambiente per contrastare la crisi climatica

Mercoledì 22 marzo davanti al Ministero dell’Ambiente si è tenuta una manifestazione di protesta da parte dei consiglieri capitolini del Coordinamento Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli e Francesca Vetrugno assessora Sce del municipio VIII.

La manifestazione è stata spinta dalla volontà di ribadire l’urgenza di agire per contrastare la crisi climatica e in particolare di velocizzare l’iter burocratico per agevolare la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali.

I consiglieri sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto del Ministro Pichetto Fratin. Durante l’incontro i manifestanti hanno chiesto che siano varati i decreti attuativi per sbloccare le Cers e di istituire un fondo di garanzia per i grandi comuni come Roma, in modo che questo strumento sia accessibile anche alle fasce più fragili della cittadinanza e l’attivazione di uno specifico sistema di prestiti dedicato per aiutare chi vuole realizzare questi impianti.

I consiglieri fanno sapere di essere stati rassicurati che entro aprile arriveranno i decreti attuativi e che sono previste misure finanziare a disposizione delle grandi città.“Incentivare la nascita delle Comunità Energetiche significa prepararci a un futuro più sostenibile e di pace. Per farlo abbiamo bisogno necessariamente di abbandonare le fonti fossili e puntare su energie alternative disponibili per tutti; creare gruppi di comunità che contribuiscono a produrre energia pulita, a promuovere coesione sociale e sostenibilità ambientale, mitigare le disuguaglianze socio-economiche e creare occupazione. Dopo la crisi che si è abbattuta su imprese e lavoratori a seguito dell’abolizione del superbonus, le Cers possono rappresentare un valido strumento di rilancio occupazionale” hanno concluso in una nota stampa i consiglieri capitolini.