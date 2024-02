Cento persone alla manifestazione sul cantiere di via Lattanzio: "Serve chiarezza"

Circa 100 persone hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal consigliere PD del quattordicesimo municipio Lorenzo De Santis riguardo cantiere di via Lattanzio.

Nel luogo dove il cantiere sprofondò insieme ad una parte di strada ingoiando sei auto, il Comune negli anni contrario, ha cambiato idea sulla possibilità di costruire piani in più su delle palazzine progettate per un numero inferiore di piani. Un cambio di rotta in un tema caldo per i residenti della Balduina. All’incontro sono stati spiegati ai cittadini presenti, i vari passi della vicenda. Una ricostruzione giuridica dei fatti a cui hanno partecipato non solo membri del PD di Balduina (la cui sede è stata vittima di atti vandalici di estrema destra) ma anche altre rappresentanze politiche da Federico Guidi (FDI) a Camilla Borgione (civica) e il Comitato Crollo Balduina

De Santis e i cittadini chiedono spiegazioni e per questo verrà chiesta una verifica all’amministrazione comunale. “D’accordo con le forze politiche presenti, verrà richiesta una commissione congiunta comunale, che possa far luce sulle motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a modificare ogni interpretazione sul tema sul tema tenuta per 5 anni, consolidatasi in giurisprudenza, e che ora è stata spazzata via con un soffio. Per capire dove sono i requisiti e le finalità della rigenerazione urbana, dove sono i potenziamenti alle strutture pubbliche di cui alla legge regionale tanto difesa, rispetto al risultato che sarà, un complesso di tre edifici rialzato rispetto a tutti gli altri, comprendente principalmente ed esclusivamente appartamenti residenziali”.

Il problema sicurezza è alla base di queste richieste. “La sensazione è che in questi anni a mancare siano stati i controlli di chi doveva controllare. Ritengo importante che in circostanze simili si lascino da parte le contrapposizioni politiche e si lavori tutti insieme a tutela dei cittadini” – ha spiegato Federico Guidi coordinatore di FDI del municipio XIV che aggiunge – “Con Lavinia Mennuni, in qualità di parlamentare di questo territorio, continueremo a monitorare con attenzione la situazione, pronti a chiamare in causa, se sarà necessario, Sindaco e Prefetto. Credo che i residenti tutti, vecchi e nuovi, di un quadrante fin troppo tartassato, meritino finalmente chiarezza e risposte certe e definitive”.