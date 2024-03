Roma, la protesta contro il nuovo "codice della strage" del ministro Salvini. A terra decine di cadaveri insanguinati

Maschere bianche imbrattate di sangue. Cartelli, striscioni e cori per ribadire la contrarietà al “codice della strage”, come è stato definito il nuovo codice della strada voluto dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. Questa mattina a Roma, così come in tante altre città d’Italia, una cinquantina di persone si sono ritrovate in piazza Santi Apostoli per manifestare il loro dissenso contro un provvedimento che, secondo molti, riporta l’Italia indietro di 40 anni dal punto di vista della sicurezza sulle strade. Fino al 12 marzo, tra l'altro, ci saranno altri appuntamenti simili, organizzati dalla piattaforma #Città30Subito.

Associazioni in piazza

Legambiente, Salvaciclisti, Fiab, Rete Moblità Nuova e altre realtà cittadine e regionali hanno riunito ciclisti e pedoni che, per l’occasione, si sono presentati come “cadaveri insanguinati”. Una forma di protesta per sottolineare il numero di morti che avviene ogni anno sulle strade.

“Noi chiediamo a questo governo di non approvarlo” dice, come riporta LaPresse, in riferimento al nuovo codice, Enzina Fasano, avvocato e membro dell’associazione “Salvaciclisti”, l’associazione che di più si è fatta promotrice di questa iniziativa a Roma. Fasano vuole che le istituzioni cestinino il provvedimento così da “non rendersi corresponsabile delle future morti che inevitabilmente ci saranno in mancanza di un calmieramento della velocità”.

“Un atto evidentemente elettorale” rimarca, sempre a LaPresse, Paolo Bellino, della stessa associazione, secondo cui “è stato dato il via libera alle parti peggiori degli istinti al volante”. “Un atto efferato, criminogeno” e per questo l’appello è: “Salvini ritira questa zozzeria”. “Noi chiediamo che la riforma si fermi, che venga riscritta ma tenendo conto di tutte le evidenze e i dati che mostrano come realmente incidere sulla sicurezza delle nostre strade” è la richiesta avanzata da Francesca Chiodi del “Movimento diritti dei pedoni”. Infine, presente in piazza Santi Apostoli anche il deputato del Pd Andrea Casu: “Nel 2022 165 mila scontri stradali, 9 morti e oltre 100 feriti ogni giorno. Sono numeri da bollettino di guerra. È una strage nelle nostre strade”.

In Piazza a Roma e in 40 città italiane al fianco di associazioni e comitati per fermare la strage sulle strade. I drammatici dati sulla #sicurezzastradale del 2023 confermano l'Italia tra i paesi peggiori in Europa come tasso di mortalità e minore riduzione delle vittime: gli… pic.twitter.com/AtU9qluVHN — Andrea Casu (@andcasu) March 10, 2024

Tra i manifestanti c’era anche il consigliere regionale Alessio D’Amato. “Bisogna fermare questa riforma che va nella direzione opposta all’obiettivo fissato dalle direttive europee di dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050 - ha detto in una nota - così le cose non possono funzionare, bisogna puntare sulla prevenzione, sulla responsabilità delle amministrazioni locali e sulle buone pratiche europee. Invece con la riforma del nuovo Codice della Strada piuttosto che proteggere gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, e mettere in sicurezza i luoghi nevralgici come scuole, ospedali e stazioni, si fa propaganda sulla vita delle persone. Sono mesi che ho presentato la proposta di legge chiamata 'Lazio Strade Sicure' al Consiglio regionale, volta a ridurre il numero di vittime sulle strade. Tuttavia, dalla parte della destra in Regione c'è un silenzio assoluto su questo tema cruciale".

Obiettivo “zero morti” impossibile

RomaToday ha contattato Amedeo Trolese, responsabile mobilità di Legambiente Lazio e tra le persone che hanno preso la parola durante la manifestazione: “L’Europa vuole che, entro il 2050, ci siano “zero morti” sulle strade. Con questo “codice della strage” l’obiettivo sarà irraggiungibile – dice – si va nella destinazione contraria rispetto a quella verso la quale si dovrebbe andare, dando sempre più spazio all’auto privata e ai suv”.

Secondo Legambiente, la riforma diminuisce “la sicurezza stradale, boicotta la mobilità sostenibile e indebolisce i Comuni. Inoltre “rende più difficili i controlli per velocità e sosta abusiva, rende possibile l’aumento dei limiti di velocità e diminuisce le multe per i limiti di velocità e transito in ZTL e aree pedonali”. Per non parlare, poi, di Ztl, aree pedonali, biciclette e simili. Si “blocca la realizzazione di nuove piste e corsie ciclabili” rendendole poi meno sicure con l’annullamento della “clausola “salvaciclisti” del “metro e mezzo”.

Sindaci mortificati

“Questa è anche una misura che mortifica e penalizza tantissimo i sindaci – riprende Trolese – specialmente quelli impegnati nella realizzazione di zone 30, piste ciclabili o spazi Ztl. Non saranno più loro a decidere cosa fare ma il ministero, per la felicità di tutti quei burocrati che torneranno a comandare. Con Pendolaria abbiamo denunciato che siamo indietro anni luce sulla mobilità sostenibile ed ora il ministro vuole tornare a riprendersi quegli spazi pubblici che, con fatica, erano stati riconsegnati ai pedoni e a chi preferisce una mobilità alternativa. Spero che l'Anci prenda presto posizione su questo”.

Strage sulle strade di Roma

Quello dei morti sulla strada è, come detto, un'emergenza nazionale e che si avverte in maniera particolare nella Capitale d'Italia .Federico Pastore è solo l’ultima vittima delle strade di Roma. Il ragazzo, che viveva nella zona di Quattro Venti, è morto sulla via Flaminia alle 4 del mattino di sabato 2 marzo. Dall’inizio del 2024, a Roma, sono morte già diciotto persone per incidenti stradali. Lo scorso anno le vittime di incidente sono state ben193.

Il nuovo codice della strada

Il nuovo codice della strada del ministro Salvini, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2024, introduce novità importanti. Una di queste è l’ergastolo della patente, pensata per chi causa incidenti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I neopatentati non potranno guidare, per tre anni, auto con una potenza superiore ai 95 cavalli. Stretta anche su chi viene beccato a guidare in stato di ebrezza: per i recidivi ci sarà l’obbligo di installare sulla propria vettura l’alcolock. Colpiti i monopattini che dovranno essere assicurati, avere le freccia e la targa mentre per i conducenti sarà obbligatorio il caso. Provvedimento, questo, che non è stato preso anche per le biciclette. Salvini ha poi “dichiarato guerra” agli autovelox. L’installazione dei rilevatori sarà vietata su strade che hanno il limite di 50 km/h in città, nelle strade urbane, mentre nelle strade extraurbane sotto i 90 all'ora. Previste poi multe più salate per chi guida utilizzando il cellulare.

Zone 30

A questo, poi, occorre aggiungere la direttiva, emanata il 1° febbraio 2024, sulle zone 30. Dopo il “caso Bologna”, Salvini ha preparato un documento per limitare, di fatto, l’istituzione di aree con limiti di velocità molto bassi. Si potranno istituire, si legge, “limiti inferiori ai 50 eventualmente solo su strade senza marciapiedi e/o con un “movimento pedonale intenso”, senza semafori, con dei restringimenti anomali, pendenze elevate, percorsi tortuosi come quelli nei centri storici, dove ci sono scuole, ospedali, parchi e centri sportivi e un alto numero di passi carrabili. Insomma, una serie di paletti che, secondo molti, renderà più complicato realizzare zone 30. A Roma, tanto per fare un esempio, se ne dovrebbero realizzare 47 oltre a quelle già istituite ormai da diverso da tempo .