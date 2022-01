Porta San Paolo: il 5 febbraio assemblea cittadina antifascista

Dall’Anpi ai sindacati confederali, passando per i partiti di centrosinistra, il M5s e Pop Idee in Movimento fino, tra gli altri, a Libera, Rete dei Numeri Pari, Casa Internazionale delle Donne e Circolo Mario Mieli con pure la partecipazione degli studenti medi e universitari. A Roma il 5 febbraio si terrà l’assemblea cittadina antifascista. L’appuntamento è alle ore 15 a Porta San Paolo.

Assemblea cittadina antifascista a Roma

“Gli anni della diffusione pandemica del virus Covid-19 hanno determinato una crisi sanitaria globale che si è immediatamente trasferita sul piano economico-sociale, politico e culturale acuendo in modo strutturale le profonde disuguaglianze già evidenti nel corpo della società contemporanea prima dell’avvento della pandemia. In questo quadro il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, la giustizia sociale e l’uguaglianza di genere sono stati investiti di una nuova congiuntura negativa che ha modificato in senso regressivo il loro impianto e la loro applicazione materiale nella società” - scrive in una lunga nota l’Anpi provinciale di Roma.

Dalla pandemia all'assalto alla Cgil: "Pericolosa saldatura tra eversivi e no vax no green pass"

L’aumento esponenziale della povertà e della disoccupazione; la crisi dell’accesso ai sistemi scolastico-formativi; l’accelerazione dei processi di emarginazione di fasce e classi sociali sempre più ampie nonché l’accrescimento della frattura tra centro e periferie urbane, sociali, culturali, secondo l’Associazione nazionale dei Partigiani, hanno concorso e concorrono in modo sostanziale ad acuire la crisi del sistema di rappresentanza politica e con esso della democrazia repubblicana disegnata dalla Costituzione antifascista nata dalla Resistenza. In questo contesto la riemersione non episodica di fenomeni neo e postfascisti come quelli, ricordano dall’Anpi, dell’assalto alla Cgil e dei saluti romani alla commemorazione di Acca Larentia, “ma anche una pericolosa saldatura tra queste ultime e settori della società aggregatisi attorno ai cosiddetti movimenti no-vax e no-green pass”.

I movimenti chiedono sgombero occupazioni fasciste e scioglimento organizzazioni

Da qui l’esigenza di una risposta generale “sia al riemergere dei movimenti fascisti ed eversivi dell’ordine democratico sia alla crisi di sistema che attraversa la società nel suo insieme”. Tra le richieste lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, lo sgombero delle loro occupazioni “senza alcuna equiparazione con chi occupa per emergenza abitativa, per morosità incolpevole, per perdita del lavoro, per supplire a servizi pubblici alla persona e ai quartieri del tutto insufficienti”. Chiesto poi un regolamento amministrativo che impedisca a chi non si riconosce nei valori della Resistenza e nei principi fondamentali della Costituzione di poter usufruire di spazi pubblici.

Se ne discuterà nell’assemblea cittadina antifascista del 5 febbraio a Porta San Paolo. “Le associazioni, i sindacati dei lavoratori ed i partiti democratici chiamano alla mobilitazione”.