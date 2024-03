Apicoltori in piazza contro il miele low cost: “Noi costretti a fronteggiare un import sleale”

Nel Lazio ci sono 6540 apicoltori che allevano 67mila alveari. Questo perché, nella regione, si consumano ogni anno circa 2milioni e 400mila chili di miele all’anno. La metà di questi, però, arrivano dall’estero. Un problema per chi dedica le proprie energie a garantire una qualità elevata del proprio prodotto. Ma è un problema anche per l’ambiente.

La concorrenza sleale del miele low cost

“La nostra è una sofferenza grave, causata principalmente dalla concorrenza sleale di miele che arrivano sui mercati UE a prezzi stracciati, senza garanzie di etica sociale, benessere animale, sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare” ha spiegato Riccardo Terriaca, segretario generale di Miele in Cooperativa, la realtà che mette in rete le associazioni locali di apicoltori. Gli oltre 4mila produttori del Lazio, come le decine di migliaia di piccole realtà operanti a livello nazionale, non devono solo fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico, con lo smog e con il consumo di suolo che già minacciano il settore.

“Abbiamo bisogno urgentemente che i modelli di sviluppo della nostra società stiano più attenti alla sostenibilità ambientale ed al benessere dei produttori agricoli e quindi anche apistici. Regole green, ma applicabili” ha spiegato Francesco Tolomei, apicoltore professionista e presidente di Api Tuscia, una delle associazioni laziali che si sono date appuntamenti, in piazza SS Apostoli, insieme ai colleghi di Miele in Cooperativa.

Come aiutare gli apicoltori locali

Cosa fare per salvaguardare le aziende locali che raccolgono il prezioso nettare della api? Intanto c’è bisogno che l'UE attivi le misure di protezione, “le famose misure antidumping, per fermare l'emorragia di aziende apistiche” ha spiegato il responsabile di Miele in Cooperativa. Basti pensare che il miele cinese che ha inondato anche il mercato italiano, costa un euro al chilo: una cifra insostenibile in Italia. Ma anche per questo non basta solo l’intervento dell’unione europea. Occorre anche l’aiuto dei consumatori. Perché se è vero che i “cambiamenti climatici, l'inquinamento ambientale, l'urbanizzazione dei pascoli nettariferi sta pregiudicando seriamente la produttività dei nostri alveari” come ha ricordato Tolomei, è altrattanto vero che la differenza possono farla ancora i consumatori.

Il ruolo dei consumatori

“Il nostro futuro dipende dalle loro scelte. Se comprano miele estero di dubbia qualità a prezzi bassi, ci condannano a morte” ha chiarito Terriaca, il segretario generale di Miele in Cooperativa “ Se scelgono il miele degli apicoltori, non solo completano le loro tavole con uno straordinario prodotto sano e salubre, ma sostengono il lavoro di api e apicoltori che quotidianamente presidiano il territorio, lo preservano dall'incuria, dall'abbandono, rafforzano la biodiversità. Insomma il consumatore può fare la differenza”. Ed è quello che gli apicoltori, con una manifestazione colorata e coinvolgente, hanno cercato di raccontare nella manifestazione organizzata nella mattinata del 20 marzo in piazza SS. Apostoli.