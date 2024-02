Morte di Navalny, lunedì a Roma manifestazione anti Putin. Ci sarà anche Gualtieri

Mancano ancora i dettagli ma, intanto, sono arrivate diverse adesioni. Carlo Calenda, segretario di Azione, ha lanciato la proposta di una manifestazione lunedì pomeriggio a Roma per la morte del dissidente russo di Alexei Navalny. Un vero e proprio evento "anti Putin" che si svolgerà a piazza del Campidoglio. A poche ore dal lancio di questa idea sono arrivate le adesioni di tantissime forze politiche.

Le adesioni

"Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili", ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un post su X. Elly Schlein ci sarà così come il segretario di +Europa, Riccardo Magi. L'agenzia di stampa Dire riporta che una delegazione del Movimento 5 Stelle sarà presente in piazza. Angelo Bonelli, deputato di Avs, Sbarra della Cisl e tanti altri esponenti di centrosinistra si uniranno alla manifestazione. In serata, anche Forza Italia ha aderito così come Maurizio Lupi di Noi Moderati.

A sorpresa, nonostante Calenda avesse attaccato Salvini "reo" di non aver espresso la sua posizione in merito alla morte di Navalny, anche la Lega manderà una delegazione alla "manifestazione organizzata lunedì in onore di Alexei Navalny a Roma", fa sapere ancora la Dire. Ancora da chiarire le modalità dell'evento visto che, in pratica, non c'è c'è stato tempo di organizzarlo.

La provocazione

Il consigliere regionale di Italia Viva, Luciano Nobili, ha poi lanciato una provocazione, invitando il Campidoglio ha cambiare denominazione a via Gaeta, la strada dove ha sede l'ambasciata russa in Italia. Lunedì, infatti, i consiglieri di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini "che ringrazio, presenteranno una mozione urgente per cambiare nome a via Gaeta in via Alexei Navalny, martire per la libertà. Un gesto simbolico ma assolutamente significativo - dice Nobili in una nota - chiunque vorrà avere contatti con la rappresentanza del Cremlino dovrà pronunciare il nome di Navalny, che Putin ha sempre rifiutato di nominare. Vedremo chi sottoscriverà la nostra mozione, speriamo davvero sia approvata all'unanimità".