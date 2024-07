In nidi e materne mancano le supplenze. L'allarme dei municipi: "Danno enorme per le famiglie"

A Roma mancano le supplenti per asili nido e scuole dell’infanzia. L’allarme, lanciato più volte dai municipi in queste ultime settimane, è arrivato sul tavolo di una commissione capitolina congiunta Scuola e Roma Capitale, in cui si è chiesto spiegazioni all’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli. Spiegazioni che non hanno convinto le opposizioni, che hanno accusato il Campidoglio di fare poco o nulla per risolvere il problema. Che grava in modo importante sulle famiglie, come sottolineano i municipi.

I numeri dell’emergenza

A indicare alcuni dati che danno la misura del problema è Pratelli: “Sulla questione, che esiste da tempo, è già in corso un tavolo con i sindacati – sottolinea -. Per comprendere meglio la questione va sottolineato che Roma Capitale dispone di due graduatorie, una per i nidi e una per le scuole dell’infanzia da cui attinge per le supplenze, ma anche per le assunzioni a tempo indeterminato”. Si tratta delle graduatorie che erano in scadenza e che con un emendamento del governo sono state prorogate fino al 2027. “Il primo problema – spiega Pratelli – è che queste graduatorie si sono erose, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che sono state effettuate, sia per altre cause esterne a Roma Capitale”.

Per quanto riguarda, in particolare, la graduatoria per la scuola dell’infanzia, quella in condizioni peggiori, al suo interno si contano 1250 persone “di cui però 542 non hanno mai accettato contratti con Roma Capitale – sottolinea l’assessora – dunque il numero effettivo delle persone disponibili per le sostituzioni è ridotto”. Per quanto riguarda, invece, i nidi, la cui graduatoria è molto più numerosa “le persone attive sono 2600, anche se la graduatoria ne conta 4000, ma in più di 1400 non hanno mai accettato contratti con Roma Capitale”. Il personale da cui attingere, dunque, secondo Pratelli è poco: “Le graduatorie hanno dimostrato di non riuscire a coprire il fabbisogno di supplenze, che solo per i nidi sono circa 400 al giorno e non sempre abbiamo riscontrato la disponibilità del personale ad andare a coprire queste esigenze”.

Le accuse al governo

Ma come intervenire per affrontare questa emergenza? Secondo Pratelli “è fondamentale modificare il tetto assunzionale a Roma, intervenendo su quello, con delle stabilizzazioni, si potrebbe affrontare in maniera più efficiente il problema”. In seconda battuta, l’assessorato sta lavorando a “una modifica del regolamento per le supplenze in modo efficace, cercando di rendere anche più efficiente il sistema di chiamate per le sostituzioni, collaborando anche insieme al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane. Stiamo inoltre monitorando le strutture che sono più in crisi così da intervenire con azioni mirate”. Il primo passo, però, a detta dell’assessora, dev’essere l’aumento dei tetti assunzionali da parte del governo, così da poter assumere più personale a tempo indeterminato. “Più volte – sottolinea Pratelli – è stato chiesto al governo un piano straordinario di assunzioni di circa tremila unità, di cui una parte consistente dovrebbe essere proprio per il settore educativo”.

Gli attacchi delle opposizioni

Le spiegazioni di Pratelli, però, non hanno convinto le opposizioni, che hanno accusato l’assessora e il Comune in generale di puntare il dito contro il governo senza però ragionare su possibili soluzioni concrete per affrontare l’emergenza. Antonio De Santis, consigliere della Lista civica Raggi imputa a Pratelli uno scarso pragmatismo: “Ha fatto un’attenta diagnosi del problema – sottolinea – ma quanto alle soluzioni ho visto poca concretezza. La graduatoria scadrà nel 2027, cosa si farà dopo? Quali sono le intenzioni dell’amministrazione? Con la partenza del nuovo anno scolastico bisognerebbe essere un po’ più pratici”. Ad attaccare è anche Francesca Barbato di FdI: “Arriviamo oggi a discutere delle supplenze in un clima pesante e complesso – sottolinea -. In più l’amministrazione continua a tirare il governo per la giacchetta su tutti i temi possibili. Il governo è intervenuto tempestivamente sulla proroga delle graduatorie, ora invece il problema sono i tetti di spesa. Bisogna sapersi organizzare per tempo, invece pare che ogni problema del settore educativo di Roma debbano risolverlo o il governo o la Regione”. Concetti ribaditi e ampliati anche da Marco Perissa, presidente romano di FdI e Laura Marsilio, responsabile del Dipartimento Scuola di Roma Capitale del partito: “Incredibile che nello stesso tempo in cui il sindaco Gualtieri chiede al Governo di derogare al tetto assunzioni del personale da lui approvato da ministro dell'Economia, sprechi l'occasione di utilizzare una simile deroga concessa dal Governo stesso in occasione dell'emendamento sul precariato per coprire il fabbisogno del contratto flessibile ovvero delle sostituzioni utili per coprire il fuori rapporto che crea tanto disagio ai bambini alle famiglie e al personale”.

L’allarme dei municipi

A giugno era stato il municipio XIII a lanciare l’allarme sulle supplenze. Quando, per mancanza di personale, erano rimasti chiusi sei nidi del territorio. Il problema, però, non è isolato, ma avvertito in tutta la città. “È essenziale – sottolinea a questo proposito la vicepresidente del municipio III e assessora alla Scuola, Paola Ilari – rivedere il regolamento delle supplenze per renderle più efficace”. Mentre l’assessora Cecilia Fannunza del V municipio sottolinea: “Il problema delle sostituzioni grava in modo importante sulle famiglie, creando un disagio notevole per bambini e genitori. Questo è un elemento che bisogna tenere a mente e che non deve passare in secondo piano”.

I sindacati indicono lo stato di agitazione

La situazione delle supplenze e, più in generale, del funzionamento e l'organizzazione dei servizi educativi 0-6 allarma anche i sindacati. Che, dopo mesi di richieste a detta loro mai ascoltate, si preparano a dare battaglia. La Fp Cgil e la Uil Fpl hanno, infatti, dichiarato lo stato di agitazione. E i motivi sono diversi: dal "mancato stanziamento delle risorse al bilancio di Roma Capitale per il tetto del lavoro flessibile - si legge in una nota - nonostante deroga espressa in proposito dal Governo, che avrebbe consentito tale necessaria manovra". Fino alla "mancata apertura di tavolo di confronto per la stesura di un regolamento dei servizi educativi in chiave 0-6 e che vada a modificare gli attuali regolamenti che essendo stati predisposti nel 1996 risultano oggi del tutto inadeguati alle attuali necessità".